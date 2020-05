DIRECT. Déconfinement : une deuxième vague d'élèves de retour à l'école jeudi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DECONFINEMENT

: Bonjour @BrunoB. Le Premier ministre a annoncé mardi que les conseils municipaux élus au premier tour des municipales entreront en fonction le 18 mai. Ils pourront tenir leur réunion d'installation, mais en respectant les consignes sanitaires détaillées dans cet article du site Vie-publique.fr.

: Bonjour France Info. Avez-vous des nouvelles de l'installation des conseils municipaux pour les communes ou le maire a été élu au premier tour ? Bonne journée.

: Le taux de chômage en France a diminué de 0,3 point au premier trimestre à 7,8%. Pour l'Insee, qui publie ce chiffre, il s'agit d'une "baisse en trompe-l'oeil" due au confinement de la deuxième quinzaine de mars. Elle résulte "d'un fort recul du nombre de personnes sans emploi se déclarant disponibles ou en recherche active d'emploi pendant la période de confinement", souligne l'institut.

: De même, France Bleu Nord nous informe ce matin sur une enquête inquiétante de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-de-France. Dans la région, un patron sur cinq envisage de licencier. Cette enquête, à laquelle ont répondu 2 942 chefs d’entreprise, indique que 40% seulement de ces entreprises ont repris totalement le travail avec le déconfinement, 35% partiellement.

: Le déconfinement se met en place dans les 188 prisons de France. Masques, gels, visites... Reportage dans le centre pénitentiaire du Pontet dans le Vaucluse qui a ouvert ses portes exceptionnellement à franceinfo.

: C'est le cas du gel de la marque Symex, présenté sur son flacon comme un "désinfectant pour les mains", en vente dans plusieurs pharmacies parisiennes. Or, plusieurs bouteilles ne contenaient que 27% d'alcool, bien loin du seuil d'efficacité virucide recommandé par l'Agence du médicament. Un cas loin d'être isolé : la confusion concerne aussi certains gels des grandes surfaces, de réseaux de pharmacies et de magasins bio.

: Au micro de franceinfo hier soir, le docteur Olivier Milleron, cardiologue à l’hôpital Bichat et membre du collectif Inter-hôpitaux, alertait aussi sur la détresse des soignants face au manque de moyens : "Nous on ne demande pas de médaille. On a fait notre travail. On demande juste des moyens qu'on demande depuis plusieurs mois pour faire notre travail".

: "En fait, on passait notre temps à chercher du matériel et des places partout. On n'était jamais avec les patients (...) On n'a pas le matériel pour se protéger, on n'a rien (...) Je ne voyais pas la médecine comme ça. Je me demande ce que je fais là."



Epuisés physiquement et moralement, ils sont prêts à déchirer leur blouse. A l'heure où la France se déconfine, des soignants se posent la question d'arrêter. Notre journaliste Gaëlle Joly les a rencontrés.





: Aucun texte légal ne vous interdit de vous rassembler à plus de 10 dans un cadre privé. Les décrets publiés le 11 mai ne mentionnent en effet qu'une limite aux rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux publics, relève Le Parisien. Si le gouvernement voulait en effet encadrer les rassemblements privés, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement.

: Le maire de Deauville (Calvados) est inquiet pour ses administrés. Alors que certaines plages ont ouvert hier dans le Finistère et en Loire-Atlantique, il craint que "si on annonce que les plages ouvrent, alors on va avoir un raz de marée humain". A franceinfo, il a dit craindre "un brassage dangereux pour à nouveau alimenter une deuxième vague de contamination". (LOU BENOIST / AFP)

: "Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?" C'est la question que pose Le Parisien / Aujourd'hui en France ce matin. Et pour cause, difficile de se projeter dans ces circonstances sanitaires. Pour les vacanciers comme pour les professionnels du tourisme, "Pourra-t-on voyager en Europe cet été ?", renchérit Le Dauphiné.







: Dans Le Figaro, c'est "la surprenante résistance de l'Afrique à la pandémie" qui apparaît en une. Alors que beaucoup craignaient une hécatombe, la maladie reste contenue sur le continent.







: Dans "le monde d'après", L'Humanité envisage de passer aux 32 heures de travail hebdomadaire. "Et si c'était le moment ?", demande le quotidien en une.







: Nous défendons une société de la reconnaissance, qui sache valoriser celles et ceux sans lesquels elle ne tiendrait pas, dans la crise comme après", réclame cette tribune publiée dans Libération, Mediapart, Politis, Regards, L'Humanité et L'Obs. Ils demandent des hausses de salaire pour notamment les "travailleurs de l'aube et du soir, fonctionnaires de jour comme de nuit, soignants et enseignants dévoués".

: Une "convention du monde commun". Plus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes, dont le député européen EELV Yannick Jadot, le numéro 1 du PS Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, appellent dans une tribune publiée dans six médias ce matin à réunir dans les prochains mois "toutes les énergies disponibles, les citoyennes et citoyens épris de profonds changements, les formations politiques, les forces associatives, les initiatives que portent syndicats et ONG."

: Commençons la journée par un premier point sur l'actu :







Une deuxième vague d'écoliers reprend aujourd'hui le chemin de l'école. C'est le cas notamment en Ile-de-France, région très touchée par l'épidémie de coronavirus. Suivez cette reprise dans notre direct.



Le groupe pharmaceutique français Sanofi se retrouve au cœur d'une polémique après les déclarations d'un de ses dirigeants, qui assure que les Etats-Unis seront prioritaires pour la fourniture d'un éventuel vaccin.



Le bilan en France dépasse les 27 000 morts, après le dernier rapport de la DGS qui dénombre 83 morts supplémentaires en 24 heures. On vous explique ici comment bien lire ces chiffres et ici pourquoi il n'est pas forcément pertinent de comparer les taux de mortalité entre les pays.







• Le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi de lutte contre la haine en ligne. Le texte prévoit pour les plateformes et les moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus "manifestement" illicites.