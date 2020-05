Déconfinement : le boom des distributeurs de gel hydroalcoolique

Pour permettre de se désinfecter les mains, souvent et partout, les distributeurs de gel hydroalcoolique se sont installés en ville, et les industriels s’engouffrent dans ce marché. Avec ses colonnes sans contact, un fabricant de machines agroalimentaires croulent sous les commandes. De quoi relancer son atelier. "On commençait à sentir une baisse d’activité sur nos autres gammes, du coup, on est ressort plus que par le haut, parce qu’on a embauché une dizaine de personnes pour fabriquer ce produit", explique Jérôme Bobet, président de Bobet Matériel. Un concept conçu en 48 heures seulement.

Des commandes venues du monde entier

Dans une usine de Lyon (Rhône), d’habitude, on fabrique des barrières automatiques, mais depuis un mois, une partie des salariés s’est reconvertie dans les bornes de distribution des gels hydrolacoolique. Lyon, Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris, mais aussi Mexico (Mexique) ou Rabat (Maroc), les commandes arrivent du monde entier, alors l’entreprise s’organise pour industrialiser la fabrication et en produire 300 par semaines.

