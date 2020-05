Déconfinement : la reprise timide des commerces en France

Lundi 11 mai, dès le premier jour du déconfinement, des files d’attente se sont formées devant les boutiques. Est-ce le signe d’une consommation qui décolle ou simplement les conséquences des distances à respecter ? Jeudi 14 mai, dans un magasin de jouets, des clients arpentent les allées et les enfants sont ravis.

“On dépasse les 50 €”

Après le confinement, les clients sont de retour et veulent se faire plaisir. “Ils viennent pour marquer le passage d’une période à une autre. Ils font des beaux cadeaux. Ce qui fait aussi une des qualités des ventes aujourd’hui, c’est que la dépense moyenne par consommateur est plus élevée que d’habitude, on dépasse les 50 €”, indique Franck Mathais, le porte-parole de l'enseigne JouéClub. Plusieurs secteurs profitent de leur réouverture, comme les salons de coiffure.