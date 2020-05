Déconfinement : effervescence et prudence dans les salons de coiffure

Cette coiffeuse toulousaine attendait ce moment avec impatience depuis deux mois : la réouverture de son salon de coiffure. Tout est prêt et les clientes vont devoir s’adapter aux nouvelles mesures de sécurité. Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires pour les clientes. Les coiffeuses sont équipées de visière et elles décontaminent leurs ciseaux entre chaque coupe.



20 000 euros de perte à cause du confinement

À l’accueil du salon de coiffure, certains tentent leur chance sans rendez-vous. Mais en ce jour de réouverture c’est impossible. Il n’y a plus aucun créneau de disponible pour toute la semaine. C’est un signal encourageant pour ces coiffeuses : elles ont perdu 20 000 euros à cause du confinement. Dans un autre salon toulousain, les coiffeurs sont allés encore plus loin dans les mesures de sécurité : des marquages aux sols ont été installés et le personnel porte des visières de sécurité.

