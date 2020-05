Déconfinement : la région Ile-de-France envisage le maintien d'une "attestation employeur" pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun

A l'initiative de cette attestation, la présidente de la région Valérie Pécresse souhaite éviter l'engorgement des transports à partir du 11 mai. C'est le gouvernement qui a le dernier mot.

Vous pensiez vous débarrasser définitivement des attestations de déplacement ? Patatras... Même à partir du 11 mai, et de la mise en place des mesures de déconfinement, vous allez peut-être devoir vous munir du papier qui va bien si vous comptez prendre les transports en commun d'Ile-de-France. C'est ce qui figure en tout cas dans une charte dévoilée, mercredi 6 mai, par la présidente de la région Valérie Pécresse.

>> Suivez l'évolution de l'épidémie en France dans notre direct

Le texte prévoit en effet le maintien d'une "attestation employeur" sur laquelle figureront les horaires auxquels le salarié est autorisé à rejoindre son lieu de travail. Le document devra être produit aux agents de contrôle sur leur demande.

Rien n'est encore acté : c'est Edouard Philippe qui garde le dernier mot. Le Premier ministre devrait donc en dire trancher la question, jeudi après-midi, en présentant les derniers arbitrages du gouvernement sur l'après 11 mai. C'est d'ailleurs ce que reconnaît Valérie Pécresse : "La question de cette attestation employeur, de sa validité et de son contrôle", doit encore "être arbitrée par l'Etat", "très rapidement", a précisé celle qui est aussi à la tête de l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités.

Pour maîtriser le flux d'usagers dans les #TransportsIDF lors du déconfinement, les entreprises franciliennes devront fournir une attestation de déplacement aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler et devant utiliser les transports en commun pour se rendre au travail ⤵️ pic.twitter.com/yH6eAqAhVf — Région Île-de-France (@iledefrance) May 6, 2020

Auditionnée devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la présidente du conseil régional a indiqué avoir "besoin de renforts pour filtrer les entrées dans les gares et les stations pour filtrer les entrées dans les gares et dans les stations, parce que, évidemment, si on laisse rentrer trop de monde dans les gares il ne sera plus question de faire respecter la distanciation", a relevé l'élue.

Cette règle réduit en effet la capacité des transports en commun de 80% environ Il s'agit, selon elle, d'éviter que "l'Ile-de-France ne se transforme pas en embouteillage géant" à cause d'un report trop massif sur l'automobile, et que des lignes doivent être fermées pour cause de surcharge.