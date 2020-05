DIRECT. Carte définitive, déplacements autorisés... Edouard Philippe rend sa copie sur le déconfinement cet après-midi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Vous avez raison de le rappeler @Aspie Rine. Il faut bien garder à l'esprit que le nombre de contaminations correspond au nombre de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble de la population testée (et non pas de la population totale). C'est notamment une des raisons pour lesquelles le nombre d'admissions aux urgences et le nombre de décès sont de meilleurs indicateurs de la gravité de la pandémie dans le pays.

: Pour mémoire le chiffre du nombre de cas confirmés est infime par rapport au nombre de cas réels...

: "Je fais confiance aux usagers. Avec le mois qui vient de s'écouler, les gens ont compris la gravité de la situation. Historiquement, la pédagogie dans le transport public est celle d’un comportement collectif assez marqué. On a observé toujours une grande sérénité des usagers, à quelques exceptions près, pour vivre sereinement ensemble. J'espère que les usagers vont comprendre qu'il faut réserver les trains à ceux qui travaillent."



Bruno Gazeau, président de la Fnaut appelle ce matin sur franceinfo, "à ce que les gens qui n'ont pas besoin de travailler réduisent leurs déplacements" dans les transports à partir de lundi.



: Bonjour à tous. Vous avez vu juste : le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 a bondi entre hier et aujourd'hui de 4 183 cas supplémentaires. Pas de panique cependant, car selon Santé publique France, cet écart supplémentaire s'explique par "l'ajout d'un nouveau laboratoire transmettant des données quotidiennes depuis le 4 mai 2020. (...) Le nombre de cas supplémentaires dans les dernières 24h tient compte des données actualisées de ce nouveau laboratoire".



: Certains syndicats de la SNCF s'inquiètent que ce nouveau plan de trafic ne soit trop important vis-à-vis des conditions sanitaires actuelles liée à la crise du coronavirus, et il n'est pas impossible que des salariés, conducteurs ou contrôleurs, fassent valoir leur droit de retrait.

: Selon les informations de franceinfo, la SNCF devrait assurer environ 15% des circulations TGV et Intercités demain, samedi et dimanche. Au fur et à mesure des phases du déconfinement, "l'offre de trains voyageurs augmentera, en priorité pour les trains du quotidien", l'objectif étant "un retour à la normale fin juin", écrit la SNCF public dans une note d'information interne.







: Près d'un enfant sur cinq ne mange pas à sa faim aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon un rapport publié hier par le cercle de réflexion américain Brookings Institution.

: Une fois le confinement levé, l'oeuvre sera exposée au public avant d'être vendue aux enchères. Les fonds récoltés seront reversés au système de santé britannique, le NHS, a indiqué une porte-parole de Banksy. De précédentes oeuvres de l'artiste ont été vendues pour plusieurs millions de dollars.

: Intitulée "Game Changer", l'oeuvre d'environ un mètre carré est accrochée dans un couloir de l'hôpital de Southampton. "Merci pour tout ce que vous faites. J'espère que cela illuminera un peu l'endroit, même si c'est en noir et blanc", a écrit l'artiste dans une note adressée au personnel de l'établissement.

: Une oeuvre du célèbre street-artist Banksy rendant hommage aux personnels soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, a été installée dans un hôpital du Royaume-Uni et sera vendue aux enchères au profit du système de santé britannique, a annoncé mercredi l'agence Press association.

: Après les États-Unis (71 982 décès pour 1 214 572 cas), les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 30.076 morts pour 201 101 cas, l'Italie avec 29.684 morts (214 457 cas), l'Espagne avec 25 857 morts (220 325 cas), et la France avec 25 809 morts (174 191 cas).

: Selon le dernier comptage AFP, plus de 3 710 240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Parmi ces cas, au moins 1 153 300 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. Entre mardi et mercredi, 6 021 nouveaux décès et 83 190 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

: Voici les principales informartions qui nous occuperont ce matin :





Hier soir, 27 départements métropolitains étaient toujours classés rouge. En France, Le bilan s'élève au moins à 25 809 morts depuis le début de l'épidémie, avec 278 nouveaux décès en 24 heures.

Un déconfinement "progressif" et "différencié", : le Premier ministre Edouard Philippe a aujourd'hui rendez-vous à 16 heures pour présenter depuis Matignon "la préparation de l'étape du 11 mai" concoctée par son gouvernement depuis l'annonce le 13 avril par le président Emmanuel Macron de la date de la levée partielle du confinement anti-coronavirus.

Avec plus de 73.000 morts aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus est "pire" que l'attaque sur Pearl Harbor et les attentats du 11-Septembre, a affirmé ce matin Donald Trump, tandis que l'Europe sort peu à peu du confinement et amorce un début de normalisation avec un symbole fort, la reprise prochaine du championnat de football en Allemagne.