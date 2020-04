Déconfinement : la prise de parole d'Édouard Philippe, dimanche, est attendue

Accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran, le Premier ministre se sait très attendu dimanche 19 avril. En début de soirée du 34e jour de confinement, Édouard Philippe doit prendre la parole afin de préciser les modalités de l'amorce de la réouverture du pays le 11 mai, annoncée en début de semaine par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. "Le plan de déconfinement dans le détail ne sera annoncé qu'à la fin du mois", explique cependant le journaliste Julien Gasparutto, en direct depuis Matignon.

"17 plans d'action ont été définis"

"Édouard Philippe devrait annoncer quelques pistes, en listant les questions que cela pose dans les principaux secteurs concernés, les écoles et les transports par exemple. Il devrait également préciser sa méthode. On sait que 17 plans d'action ont été définis et que les ministres concernés doivent rendre leur copie à Matignon d'ici mercredi prochain", poursuit le journaliste.