Déconfinement : l'usine Goodyear-Dunlop d'Amiens reprend avec une sécurité stricte

Les salariés de l'usine Goodyear-Dunlop d'Amiens, dans la Somme, ont franchi le pas plus tôt que tout le monde en reprenant le travail dès la fin du mois d'avril. Une reprise qui s'est faite avec de l'anticipation et beaucoup de concertation. Première mesure : se tenir à deux mètres les uns des autres, et ça a commencé dès la salle de réunion où les salariés ont été formés aux nouvelles mesures. Un kit avec visière, eau et gel a été distribué à chaque employé, et à l'atelier, chacun doit respecter sa zone délimitée au sol.

Des zones délimitées par couleur

"Celui qui veut venir dans ma zone doit me demander l'autorisation tout en portant le masque", explique Mickaël Evrard, confectionneur. Dans les zones jaunes, il faut redoubler de vigilance car la couleur signale une zone de possible rencontre entre les ouvriers. "Ça simplifie complètement l'espace de travail", assure Pierre-Jean Erault, directeur de l'usine. Il a fallu trois semaines de discussion pour mettre aux normes les 8 000 mètres carrés de l'usine.

