Déconfinement : faut-il aller plus loin ?

C'est un message optimiste et un satisfecit qu'a adressé aux Français le président du conseil scientifique, dimanche 7 juin, dans les colonnes du JDD. Après la fin du confinement, il semble que le changement culturel de la population porte ses fruits. La circulation du virus est réduite, de quoi peut-être envisager un allègement des mesures sanitaires dans les entreprises, les restaurants et les écoles. "La vie nocturne, ça nous manque vraiment", émet une promeneuse à Lille (Nord). "Maintenant il faut ouvrir les frontières aussi, parce que nous retraités, on aimerait bien partir", souligne un autre.

"Je ne sais pas si c'est prudent pour l'instant"

"Je trouve qu'il y a pas mal de choses assouplies, c'est déjà bien", estime une Lilloise plus prudente. "Quand on voit les terrasses, les gens sont déjà bien proches les uns des autres. Je ne sais pas si c'est prudent pour l'instant", abonde un passant. Selon le conseil scientifique, un assouplissement des règles est possible notamment parce que le virus circule moins, avec environ 1 000 contaminations par jour, contre près de 6 000 au plus fort de l'épidémie. Les Français ont aussi pris entre temps de bonnes habitudes.

