Déconfinement et retour au travail : le Medef publie un guide pour aider les entreprises à préparer leur reprise d'activité

Le syndicat patronal recense dans un document les bonnes pratiques pour permettre la reprise de l'activité économique en évitant la propagation du coronavirus.

Le Medef publie mardi 5 mai un guide à destination des entreprises pour les aider à préparer leur reprise d'activité au moment du déconfinement. L’ouvrage, réalisé en collaboration avec l'Afnor et la Fondation d'entreprise MMA, propose une méthode pour assurer la reprise d’activité avec des mesures concrètes pour faire obstacle à la propagation de la pandémie de coronavirus.

Le guide recense "un ensemble de bonnes pratiques" que les dirigeants d'entreprises et leurs collaborateurs "sont invités à mettre en commun" pour sécuriser la poursuite ou la reprise d'activité pendant la crise sanitaire. "Il appartiendra aux dirigeants et à leurs équipes de décider de la mise en œuvre des recommandations", précise le Medef.

Les entreprises sont "confrontées à des problèmes très concrets qu’elles n’ont jamais eu à affronter jusqu’alors", souligne l'organisation patronale. Alors que beaucoup de dirigeants se retrouvent "démunis", il leur faut dans le même temps "gérer l’urgence du sauvetage de leur activité, anticiper toutes les conséquences de la crise tout en mettant en place les conditions pour que la reprise se passe de la manière la plus sûre pour leurs salariés".

Des conseils susceptibles d'évoluer

Le guide préconise ainsi de privilégier "l'humain" en assurant "un climat bienveillant centré sur une cohésion sociale, clé principale d’une reprise réussie". Il conseille de faire preuve de "sincérité financière" vis-à-vis des banques, investisseurs, assureurs ou actionnaires. La préservation de l’activité et des emplois doit être "plus que jamais" les priorités des entrepreneurs.

Et en amont du retour des salariés au sein de l'entreprise, le guide conseille de faire une "évaluation minutieuse" des situations de travail des salariés qui peuvent "être exposés au virus, dans leur quotidien de travail, dès leur trajet". Il convient donc aux entreprises "de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter, ou à défaut, limiter le risque". Le guide préconise notamment d'envisager "autant que possible, la poursuite du télétravail". Un application "stricte" des gestes barrières et de la distanciation sociale doit également être assurée. Entretien des locaux, restauration, déplacements, font aussi partie, entre autres, des domaines que les entreprises doivent encadrer.

Le document publié par le Medef "pourra être amendé dans les semaines à venir" en fonction de l'évolution "du contexte réglementaire" et de l'évolution de la pandémie. "4,5 millions d’entreprises sont susceptibles de reprendre leur activité habituelle de manière totale ou partielle" le lundi 11 mai, précise enfin le Medef.