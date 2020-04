Déconfinement : Emmanuel Macron repousse son allocution au 13 avril

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé que le confinement allait continuer après le 15 avril, à quoi devons-nous nous attendre ? "Le scénario est en train de s'écrire. La prolongation du confinement est certaine, c'est le président de la République qui annulera la durée de l'allongement ; il donnera une nouvelle date butoir. Pour cela, Emmanuel Macron a choisi de se donner un peu de temps. Envisagée jeudi 9 avril au soir, son allocution aura finalement lieu lundi 13 avril. Quatre jours de plus pour consulter", rapporte notre journaliste Anne Bourse, en direct du palais de l'Élysée

"Il va chercher à rassurer, conscient que les Français sont de plus en plus inquiets"

Dans l'entourage du président, on admet que plus ce confinement se prolonge, plus la situation est dure, à la fois moralement, mais aussi sur le plan économique. "Ce sera l'autre axe du discours du chef de l'État. Il va chercher à rassurer, conscient que les Français sont de plus en plus inquiets pour leur emploi. Une reprise qui passe par le déconfinement. D'ici lundi, Emmanuel Macron s'entretiendra avec les partis d'opposition, les présidents de l'Assemblée nationaleet du Sénat, les partenaires sociaux et, bien sûr, les scientifiques", reprend Anne Bourse.

