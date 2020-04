Déconfinement : Édouard Philippe donnera les premières pistes dimanche

Lundi 13 avril, lors de son allocution télévisée, le président de la République a annoncé que le déconfinement commencerait le 11 mai, après huit semaines de mesures barrières contre le coronavirus Covid-19. Près d'une semaine plus tard, dimanche 19 avril, le Premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de la Santé, Oliver Véran, auront la mission de donner les premières lignes lors d'une conférence de presse.

"Esquisser une méthode"

"En fixant cette échéance du 11 mai, Emmanuel Macron a clairement repoussé la pression sur les épaules de son Premier ministre", analyse en direct de l'Élysée, à Paris, le journaliste Julien Gasparutto. La prise de parole de dimanche devrait être "un exercice assez technique pour faire le point sur la situation sanitaire" et "esquisser une méthode et dévoiler quelques pistes", car à ce stade les questions sont plus nombreuses que les réponses.