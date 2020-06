Déconfinement : des Français très angoissés

Des distances physiques sommaires, des masques pas toujours portés : pour les Franciliens rencontrés vendredi 19 juin, le déconfinement a presque fait oublier les risques de la pandémie de coronavirus. "Je reconnais que j’ai un peu oublié parce qu’on en parle moins, parce que la vie reprend et je fais moins attention", reconnaît une usagère du tramway.

Redonner confiance aux anxieux

Un autre usager voit "la peur" chez certaines personnes. Une peur que ressent Rémy Luttwiller, brancardier en unité Covid. Ces dernières semaines ont bouleversé le jeune homme et ont modifié son quotidien. Il choisit de se faire livrer ses repas "pour éviter le contact avec les gens". "Moi je l’ai vécu de l’intérieur, j’ai vu ce qu’une simple sortie ou un simple contact pouvait provoquer", ajoute-t-il. Par peur du coronavirus, il ne va plus au supermarché, ne prend plus les transports en commun et surtout s’interdit les sorties. Le Dr Poussard a entendu des dizaines de personnes anxieuses. Il tente de leur redonner confiance. Ce médecin à la retraite est bénévole pour la plateforme SOS Crise dont le numéro vert est le 0800 19 00 00.



