Déconfinement : des déplacements interdits entre les régions ?

Sur une carte réalisée par l'institut Pasteur on peut bien voir les disparités entre les régions face à l'épidémie de coronavirus. Elle dévoile le taux d'infection au Covid-19 par région. Sans aucune surprise, ce sont l'Île-de-France et le Grand Est qui sont les deux régions les plus touchées par le coronavirus avec 12,3% pour la première et 11,8% pour la deuxième. Viennent ensuite les régions moyennement touchées, principalement dans le sud de la France. On peut citer, l'Occitanie ou encore la région PACA avec 3,1% et 3,4% respectivement précise Pauline Forgue.

Des régions très peu touchées

Étonnamment, certaines régions ont été préservées par le coronavirus jusqu'à maintenant. C'est le cas des Pays de la Loire et de la Nouvelle-Aquitaine qui sont touchés à 1,9% et 1,4% par le Covid-19. Cette carte de l'institut Pasteur met donc en évidence que la propagation du virus est très inégale. Cependant, le découpage régional n'est pas considéré comme un argument assez fiable pour pouvoir se baser dessus en cas de déconfinement régionalisé appuie la journaliste de franceinfo.