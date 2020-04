DIRECT. Coronavirus : près de 50 000 morts aux Etats-Unis après l'un des pires bilans humains enregistrés sur 24 heures

#ONVOUSREPOND Bonsoir @Martin F (et Jeanne). Anne Hidalgo avait annoncé il y a quelques jours, dans Le Journal du Dimanche, la distribution aux Parisiens de 500 000 masques fin avril et deux millions mi-mai. Ces masques, disponibles dans les pharmacies, "seront prioritairement distribués aux plus fragiles: les plus de 70 ans, mais aussi les personnes atteintes de maladie chronique et les femmes enceintes", précisait-elle. Je n'ai pas plus de précision pour le moment. #CORONAVIRUS