Déconfinement : 75% des métros, des RER A et B et des bus circuleront à partir du 11 mai, annonce la RATP

La patronne de la RATP a précisé mercredi qu'il y aurait 85% des rames en circulation sur la ligne 13 et 100% sur les lignes 1 et 14, qui sont automatisées.

A cinq jours du début du déconfinement, on sait désormais à quoi ressemblera le trafic dans les transports en commun d'Ile-de-France. Auditionnée par le Sénat mercredi 6 mai, la patronne de la RATP a précisé que 75% des métros circuleraient à partir de lundi prochain. Ce sera même 85% des rames sur la ligne 13 et 100% sur les lignes 1 et 14, qui sont automatisées. Catherine Guillouard a aussi précisé que 75% des RER A et B seraient en circulation, ainsi que 75% du réseau de bus. Enfin pour les tramways, le taux de circulation sera compris entre 80% et 100% à partir du 11 mai.

La RATP va installer d'ici à la fin juin un millier de distributeurs de gel hydroalcoolique dans ses stations, en commençant le 11 mai par les principales. "On essaiera de fournir des masques en appoint la première semaine" du déconfinement, a ajouté la dirigeante, précisant que ceux-ci seraient fournis par l'Etat ou la région Ile-de-France. Les voyageurs pourront en outre acheter des masques et du gel dans les distributeurs de boissons et friandises, a-t-elle noté.

Les flux de passagers, "la grande inconnue"

"Nous avons engagé une course contre la montre pour nous préparer au mieux" avant le retour annoncé des voyageurs le 11 mai, a souligné Catherine Guillouard. Compte tenu des règles de distanciation physique, la "capacité d'emport" – nombre maximal de passagers – va être limitée à environ 15% de la normale, a-t-elle noté. "La grande inconnue du 11 mai, c'est les flux entrants dans nos réseaux."

"On ne peut pas évidemment s'engager sur le respect permanent et en tous points des distances de sécurité vu la taille du réseau", a-t-elle relevé, ajoutant que la RATP signalerait aux autorités "les situations qui pourraient être difficiles". Selon les scénarios, il faudrait 1 500 à 5 000 personnes pour surveiller le réseau, en plus des 3 000 agents déployés par la régie parisienne. "Nous attendons le cadrage définitif de l'Etat", attendu à la fin de la semaine, pour pouvoir affiner le plan de transport, a précisé Catherine Guillouard.

La SNCF espère, quant à elle, rétablir dès lundi au moins la moitié des trains quotidiens en Ile-de-France. L'entreprise a annoncé qu'il y aurait des filtrages à l'entrée des gares et que les masques seraient obligatoires.