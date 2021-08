Crise sanitaire en Algérie : une association appelle aux dons en "s'appuyant sur la notoriété" des footballeurs Paul Pogba, Franck Ribéry ou Nabil Fékir

Depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré plus de 183.000 cas de Covid-19 et 4.600 décès, selon les autorités sanitaires algériennes. L'association Seed Charity précise également que près de 15 000 Algériens sont sous assistance respiratoire.

"Le variant Delta du Covid a foudroyé l'Algérie", estime vendredi 13 août sur franceinfo la présidente de l'association Seed Charity Nadia Fekir qui "espère récolter 975 000 euros pour financer 1 500 concentrateurs d'oxygène". "C'est un dispositif médical qu'on branche à une prise de courant électrique. C'est à dire que même dans les coins reculés, les villages, c'est un dispositif qui pourra vraiment sauver un maximum de vies." Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'appel aux dons est relayé par les footballeurs Paul Pogba, Franck Ribéry, Riyad Mahrez, ou encore Nabil Fekir, qui n'est autre que le mari de Nadia Fekir.

franceinfo : Quel est l'objectif de cette campagne de dons ?

Nadia Fekir : Nous espérons récolter 975 000 euros pour financer 1 500 concentrateurs d'oxygène. C'est un dispositif médical qu'on branche à une prise de courant électrique, donc ça permet d'être utile, même hors hôpitaux. C'est à dire que même dans les coins reculés, les villages, c'est un dispositif qui pourra vraiment sauver un maximum de vies. En trois jours, on a déjà récolté 237 000 euros de plus de 2 000 donateurs. J'en profite pour vraiment tous les remercier. On a eu énormément de partages de vidéos.

C'est la nouvelle vague de contamination cet été en Algérie qui vous a poussé à cette mobilisation ?

Oui, c'est vraiment désastreux ce qui se passe. Le variant Delta du Covid a foudroyé l'Algérie. Il y a énormément de cas de contamination et les hôpitaux ne peuvent plus accueillir les malades. On a donc reçu beaucoup d'appels aux dons via notre fonds de dotation. Il y a tout un processus qui nous permet de vérifier la fiabilité des appels. Là, c'est un partenaire en France qui traite directement avec les médecins en Algérie et la population sur place. Il nous a informés du besoin et donc de tout ce qu'il faut pour sauver un maximum de vies.

C'est une démarche qui coule de source pour vous, cette façon de venir en aide à la population algérienne pour la diaspora en France ?

Evidemment, on a pas mal d'ambassadeurs franco-algériens qui jouent en Europe. Certains jouent pour l'équipe nationale d'Algérie, d'autres en équipe de France.

Pensez-vous avoir également un rôle à jouer dans la pédagogie autour de la vaccination contre le Covid-19 ?

Je ne sais pas trop. Tout ce qui est vaccination n'est pas trop de notre ressort. Nous, on est plus là pour récolter les fonds et aider les campagnes d'urgence. On reste dans notre dans notre objectif, on récolte et on redistribue aux personnes les plus démunies et les plus défavorisées.