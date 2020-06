Crise économique : l'impact sur l'industrie risque d'être historique

L'impact de la crise sur l'industrie française commence à être mesuré. Des chiffres sont d'ailleurs inquiétants concernant un secteur qui est un fleuron de la France, avec un poids de 10% du PIB. "Selon le scénario, du plus modéré au plus pessimiste, la crise pourrait détruire entre 187 000 et 430 000 emplois directs, dans l'industrie manufacturière ces deux prochaines années, dont environ 80 000 postes non créés", explique en plateau Dorothée Lachaud. Au total, les postes menacés représentent 15% des postes industriels déjà existants, alors même que c'est un secteur qui est déjà en grosse difficulté.

Un mois de mars dévastateur

"Les défaillances d'entreprises pourraient augmenter de 28% dans le secteur d'ici 2021", ajoute la journaliste de France Télévisions. En conséquence, une étude craint de voir un risque historique de désindustrialisation. "Le mois de mars à lui seul a eu un impact supérieur au choc pétrolier de 1974, et à la crise de 2008. Et sur le semestre, c'est encore pire. On s'attend à des résultats financiers jamais vus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", ajoute Dorothée Lachaud. En Europe, la France verra son secteur manufacturier être parmi les plus touchés

