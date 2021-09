Covid-19 : vers un allègement des restrictions ?

Les indicateurs sanitaires sont encourageants et 50 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, alors l’exécutif étudie la possibilité d’un éventuel allègement des restrictions, dimanche 19 septembre.

Depuis un mois, le nombre de contaminations au Covid-19 est en baisse, jusqu’à atteindre 7 447 cas en 24 heures, samedi 18 septembre. Les indicateurs sanitaires sont encourageants, même si la vie des Français continue d’être rythmée par les gestes barrières et le pass sanitaire. "Il y a des raisons d’être optimiste sur l’amélioration de la situation sanitaire. On espère qu’on pourra adapter nos règles et peut-être le pass sanitaire à la circulation du virus. Mais il faut rester vigilant", détaille le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Un conseil de défense mercredi 22 septembre

Un assouplissement local des restrictions pourrait être à l’étude, mais la prudence est de mise. Le Covid-19 n’est pas encore derrière les Français, habitués à respecter le port du masque et la distanciation sociale. 50 millions ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19, mais les vaccinations stagnent à 60 000 par jour désormais. "Dans cette période d’incertitude, on a besoin de mélanger les outils de prévention : la vaccination, le masque, les gestes barrières et dans une certaine manière, le pass sanitaire, qui tracte la vaccination", conclut Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon (AP-HP). Des décisions pourraient être prises mercredi 22 septembre, en conseil de défense.