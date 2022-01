Covid-19 : une semaine de rentrée perturbée dans les écoles

À Paris, jeudi 6 janvier, la directrice du collège Saint-Exupéry fait la chasse au Covid-19. Et les imprévus sont nombreux. "Sa sœur a le Covid, donc elle est venue et le CPE la renvoyée", explique Colette Chiche. Depuis la rentrée scolaire de lundi 3 janvier, les cas positifs se multiplient, chez les élèves comme les professeurs. Avec le nouveau protocole, les enfants cas contacts sont renvoyés chez eux. Les parents doivent alors souvent se réorganiser. "Pour ceux qui travaillent, c'est très, très compliqué. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver des remplaçants", estime une mère de famille.

9 202 fermetures de classes

En quatre jours, de la maternelle au lycée, 9 202 classes ont dû fermer, et plus de 47 000 élèves ont été testés positifs au Covid-19, tout comme plus de 5 000 personnels scolaires. Dans une famille, les tests sont fréquents. "Je pense qu'on va faire ça toutes les semaines. Ils sont cas contacts quasiment toutes les semaines, entre le sport, l'école…", confie Elodie Renier, parent d'élève.