Covid-19 : un retour à la vie normale dans 4 à 6 semaines est-il envisageable ?

Le 4 mars, le Premier ministre Jean Castex expliquait qu’il pourrait envisager de desserrer un certain nombre de contraintes, mais seulement s’il y avait une amélioration de la situation sanitaire en France. Certains signes laissent penser que ce scénario est envisageable. Samedi 7 mars, le nombre de cas positifs au Covid-19 était en baisse de 2% sur sept jours. Sur la même période, une baisse de 1,5% a été constatée au niveau du nombre de personnes hospitalisées.

La crainte du variant britannique

De nombreuses inquiétudes subsistent encore concernant l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France. En une semaine, une hausse de 7,2% des admissions en réanimation a été observée. De plus, l’arrivée du variant britannique, 50% à 70% plus contagieux, inquiète les autorités sanitaires. Pour mettre en place un retour à la vie normale, le gouvernement envisage certaines options comme un pass sanitaire. Des concerts tests devraient également avoir lieu prochainement à Paris et Marseille (Bouches-du-Rhône) pour juger de l’efficacité du protocole sanitaire.

Le JT

Les autres sujets du JT