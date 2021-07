Covid-19 : quelles armes pour lutter contre la propagation du virus, en particulier le variant Delta ?

Depuis presque un an et demi, le monde entier est touché par la propagation du Covid-19. La situation est encore plus préoccupante dans certains endroits à cause du variant dit Delta. Pour Sylvie Briand, directrice à l’OMS en charge de la gestion des risques infectieux, il convient de ne pas se relâcher. "Il y a plusieurs situations qui font que la transmission augmente. D’une part, ce variant Delta, qui est plus transmissible. Mais si les personnes vulnérables sont vaccinées, on espère vraiment que la vaccination réduise le nombre d’hospitalisations et de décès. Ensuite, il y a les grands rassemblements, on l'a vu autour d’événements sportifs. Et les plus petits aussi, qui favorisent la transmission."

La vaccination seule ne suffira pas

Sylvie Briand a également appelé à la prévention. "Les vaccins en eux-mêmes sont une très bonne arme. Mais seuls, ils ne suffiront pas. Il faut rester prudent et la plupart des pays cherchent le bon équilibre entre les mesures de prévention et des mesures physiques." Avec un mot d’ordre : il faut vacciner le plus possible. "Dans le monde, la situation est claire : les pays qui ont vacciné les personnes à risque voient très nettement que, même si le nombre de cas augmentent, on n’a pas la même augmentation dans les hospitalisations et les maladies graves."