Covid-19 : pour retrouver "une vie normale", une majorité de Français approuvent l'instauration du pass sanitaire, selon notre sondage

Afin de pouvoir retrouver "une vie normale", une majorité de Français approuvent l'instauration du pass sanitaire, selon le sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 13 mai. Six Français sur dix (60%) sont prêts à se soumettre à l'obligation de présenter une attestation de vaccination, un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19 pour profiter notamment des grands événements comme les rassemblements de plus de 1 000 personnes.

Le pass sanitaire est largement plébiscité par toutes les catégories de la population. Les plus favorables sont notamment les cadres (74%), les plus de 65 ans (71%), les personnes à hauts revenus (69%) et les habitants de la région parisienne (66%). Les Français les plus opposés à son instauration sont les employés (47% sont contre), les ouvriers (48%), les personnes aux bas revenus (49%) ou encore ceux résidant en zone rurale (44%).

Politiquement, ce pass sanitaire rassemble également une bonne partie des Français. Les deux tiers des sympathisants du PS (64% y sont favorables) et d'EELV (65%), les trois quarts des sympathisants LR (77%) et 85% des proches de LREM sont convaincus de sa pertinence. A l'inverse, plus de la moitié des Insoumis (56%) et des RN (52%) sont opposés à sa mise en place.

Un déconfinement attendu par les Français

Plus généralement, les deux tiers des personnes interrogées (66%) sont heureux que le déconfinement, qui débute mercredi 19 mai, arrive. Ils attendent ce jour pour pouvoir à nouveau profiter de la vie. Six Français sur dix (59%) iront s'installer à la terrasse d'un restaurant ou d'un café, 28% disent avoir hâte d'aller faire du shopping. Dans une moindre proportion, la culture fait également partie des priorités des Français, 19% iront au cinéma, 10% en profiteront pour visiter un musée ou une exposition et 7% prendront une place pour aller au théâtre ou à un concert.

Malgré leur hâte d'être déconfinés, les Français ne font toujours pas confiance au gouvernement pour réussir cette nouvelle étape. Selon notre sondage, 59% doutent encore de la capacité de l'exécutif à mener à bien le déconfinement. Et selon les opinions politiques, ce sont essentiellement les sympathisants LREM (82%), LR (60%), et dans une moindre mesure les proches d'EELV (55%) qui font le plus confiance au gouvernement.

Et alors que Jean Castex a affirmé que la France était "en train de sortir durablement de la crise sanitaire", les deux tiers des personnes interrogées (65%) n'approuvent pas ses propos. Seule une petite majorité de sympathisants LREM (57%) abondent dans le sens du Premier ministre.

*Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 12 et 13 mai 2021, sur un échantillon de 1 003 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points.