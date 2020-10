Covid-19 : Paris et la petite couronne passent en zone d'alerte maximale, annonce Matignon

Olivier Véran avait prévenu lors de son point hebdomadaire jeudi qu'il laissait un sursis de trois jours à la capitale et sa proche banlieue. Délai qui n'a manifestement pas suffi à inverser la tendance.

C'était attendu, et c'est désormais effectif. Matignon annonce dimanche 4 octobre le passage de Paris et de la petite couronne (les départements des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne) en zone d'alerte maximale, le plus haut degré sur l'échelle des restrictions avant le passage en état d'urgence sanitaire. Olivier Véran avait donné un délai de trois jours avant de changer la capitale de catégorie, sursis qui a expiré dimanche soir. La capitale rejoint la région d'Aix-Marseille dans cette catégorie.

Ces "mesures contraignantes", qui dureront 15 jours, seront détaillées lors d'une conférence de presse lundi 5 octobre à 11h30 par la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement et entreront en vigueur mardi, précise Matignon. Elles pourraient notamment entraîner la fermeture des cafés.

En revanche, les restaurants pourront rester ouverts en zone d'alerte maximale avec un protocole sanitaire renforcé pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, a précisé Matignon dimanche soir, ce qui signifie d'ailleurs que les établissements de restauration pourront rouvrir à Marseille à partir de lundi. Ils devront pour cela respecter des règles adaptées, qui seront détaillées lundi par les ministres concernés.

"Le gouvernement a reçu ce [dimanche] soir l'avis du Haut Conseil de Santé Publique concernant l'ouverture des restaurants", fait valoir Matignon auprès de l'AFP. "Un protocole sanitaire renforcé applicable dans les zones d'alerte renforcée ainsi que dans les zones d'alerte maximale sera mis en place et permettra de maintenir les restaurants ouverts:"