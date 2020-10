DIRECT. Covid-19 : les restaurants pourront rester ouverts dans les zones d'alerte maximale, la jauge maximale limitée à 50% dans les fac

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Je suis un peu perturbée par tout ce « bruit » concernant les restaurants, avec des protocoles renforcés... je suis enseignante en région parisienne. Il est crié haut et fort que le grand a nombre de « clusters » est dans les écoles... pourquoi aucune mesure nous concernant? On attend que tous les profs soient immunisés à petit feu?

: Les facs ont déjà mis en place des enseignements soit en 100% distanciel soit en alternant par moitié de promo. C’est n’importe quoi d’annoncer des mesures déjà effectives

: Enfin une décision rationnelle concernant les facs. Mon expérience d’étudiant était jusqu’à présent désastreuse : des salles de TD pleines à craquer, des frileux empêchant l’ouverture des fenêtres (lorsque la salle en dispose...)

: Dans les commentaires, @Etudiant salue la décision de limiter la jauge dans les facs, qui représentent une part non négligeable des foyers de contamination, alors que @Universitaire rappelle que certains établissements avaient déjà pris pareille mesure.

: En revanche, l'adjointe au maire de Marseille Samia Ghali salue cette mesure, et pourfend au passage la décision "injuste" prise par le gouvernement il y a dix jours.

: La ministre du Travail Elisabeth Borne insiste dans un tweet sur le recours maximal au télétravail dans les zones d'alerte maximale.

: @nats Même réponse que pour notre lecteur lillois, on n'a pas d'info sur les départements de la grande couronne (les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise).

: Qu'en est-il des autres départements d'Ile de France?

: @Kimi Je vous ai cité le chiffre donné par Olivier Véran lors de sa conférence de jeudi, le temps m'avait manqué pour faire un calcul de la moyenne des R0 régionaux.

: Bonsoir Pierre, vous parlez d'un RO de 1.3, en réponse à Madiun,mais dans vos tableaux infographies, toutes les régions sauf Auvergne Rhone Alpes sont en dessous de 1. Comment obtenez-vous le chiffren 1.3, je ne comprends pas? Merci pour votre travail, et pour votre patience (surtout envers certains mauvais coucheurs!!!) Bon courage!

: C'est une très bonne question @Mélu. Effectivement, on n'a des infos que pour la région parisienne, qui était dans le collimateur du gouvernement depuis la conférence de jeudi. Mais d'autres métropoles voient un passage en zone d'alerte maximale leur pendre au nez. Ce soir, je n'ai pas d'info supplémentaire sur la métropole lilloise.

: Bonsoir ! Merci pour ces infos en temps réel. La métropole lilloise étant dans une situation peu enviable à Paris lors de l'intervention de Mr Veran jeudi, quid de celle ci ce soir ? Pas de nouvelle ? Pas de changement ? Merci !

: @vincenfkb Les restaurants, que ce soit dans la zone d'Aix-Marseille ou de Paris, vont devoir mettre en place ce protocole renforcé. Mais du coup, ceux de la cité phocéenne pourront rouvrir demain.

: Bonsoir, l'ouverture des restaurants avec protocole sanitaire renforcé va-t-il également concerner Marseille et Aix ou les restaurants vont-ils rester fermés dans les Bouches-du-Rhône ? #coronavirud

: @Zouzou C'est un des arguments mis en avant par les restaurateurs : au contraire des bars, dans les restaurants, les clients ne bougent pas pendant leur repas. Et l'alcoolisation qui se produit lors des soirées arrosées n'aide pas au respect des gestes barrières.

: Bonsoir. Cafés ou restaurant y’a t il une grande différence par rapport à leurs fréquentations ?????

: @Lola Aucune annonce ne concerne pas les écoles, les collèges et les lycées, uniquement l'enseignement supérieur.

: Qu’en sera-t-il des établissements scolaires ?

: @Antoine Je souligne que cette mesure ne concerne que les zones d'alerte renforcée et maximale, qui comprennent certes les grandes villes et les principaux pôles estudiantins.

: 50% de remplissage dans les amphis, c'est ce qui devrait être la norme partout depuis la rentrée...Un amphi c'est un endroit où tu touches les coudes de tes voisins dès que tu bouges d'un poil.

: @Citoyen Si vous regardez bien ce que dit Matignon, on ne parle pas des cafés, justement, uniquement des restaurants.

: Laissez les bars ouverts alors que les chiffres du Covid explosent dans notre pays est complètement inconscient.Il aura suffit d'une manif à Marseille pour faire changer d'avis notre gouvernement.Ils sont ridicules et plus du tout crédible !!!

: Concernant Paris, Matignon précise que ces mesures contraignantes dureront deux semaines et prendront effet mardi. Le détail sera précisé demain matin lors de la conférence de presse du préfet de Paris et d'Anne Hidalgo (notamment).

: "Le gouvernement a reçu ce soir l'avis du Haut Conseil de Santé Publique concernant l'ouverture des restaurants. Un protocole sanitaire renforcé applicable dans les zones d'alerte renforcée ainsi que dans les zones d'alerte maximale sera mis en place et permettra de maintenir les restaurants ouverts", indique ainsi Matignon à l'AFP.

: La jauge maximale est fixée à 50% de la capacité des salles dans les facs dans les zones d'alerte renforcée et maximale.

: Le télétravail est "plus que jamais privilégié" dans les zones d'alerte maximale et renforcée, souligne encore Matignon auprès de l'AFP.

: Paris et la petite couronne passent en zone d'alerte maximale, de nouvelles restrictions seront annoncées demain.

: Les restaurants pourront rester ouverts en zone d'alerte maximale avec un protocole sanitaire renforcé, indique Matignon à l'AFP.

: Dans le Nord, le nombre d'hospitalisations liées à la Covid-19 a quasiment doublé en deux semaines. La crainte d'une deuxième vague est dans tous les esprits ;les équipes du CHU de Lille s'organisent pour y faire face, indique France 2.









: Et pendant ce temps, outre-Atlantique, le maire de New York veut reconfiner neuf quartiers pour endiguer la reprise de l'épidémie. Sur les neuf quartiers concernés, six sont à Brooklyn, notamment dans des zones où la communauté juive orthodoxe est fortement représentée, et trois se trouvent dans le Queens, dont un quartier tout proche de l'aéroport John F. Kennedy. Plus de détails par ici.

: @Madiun Le dernier chiffre dont on dispose au niveau national est d'un R0 de 1,3, ce qui est correct, mais entraîne quand même une propagation, même contenue, de l'épidémie.

: Comment s'explique le fait qu'en Île-de-France par exemple, le taux R soit en-dessous de 1 mais que le nombre de malade continue d'augmenter alors que selon ce taux, une personne contamine moins d'une personne (même si j'entends que c'est une moyenne et que donc 1 personne peut contaminer personne et une autre 2) ?

: @Philaë Il me semble que me faire agonir de remarques désobligeantes ne fait pas partie de mon boulot, même avec avantage fiscal. Effectivement, le syndicat Umih 13 a rencontré le préfet, mais comme on n'a pas de nouvelles de la préfecture, on va peut-être garder les réserves d'usage ?

: Ce syndicat s’exprime après une rencontre avec le préfet qui est à l’origine de l’arrêté de fermeture. Il ne va pas annoncer n’importe quoi ! Donc soyez précis quand vous aurez fini de mater le tennis. Justifiez de votre avantage fiscal !

: @ano S'il se confirme qu'il n'y aura pas de communication gouvernementale d'ici là, on peut effectivement l'interpréter comme une mise en avant des exécutifs locaux, le fameux duo maire-préfet cher à Jean Castex, après le couac de la fermeture des cafés et restos marseillais décidée depuis Paris sans avoir prévenu les autorités locales.

: Haha on laisse les maires et/ou préfet faire le sale boulot

: @Galinette J'en profite pour prêcher pour notre paroisse et vous rappeler l'existence de notre tableau de bord qui compte les hospitalisations, les admissions en réanimation, l'évolution du nombre de cas et le taux de positivité sur sept jours glissants.

: Dommage que Santé Publique France ne publie pas une moyenne sur 7 jours, il serait tellement simple de neutraliser l'effet du week-end. Tous les professionnels raisonnent ainsi.

: Le tableau de Santé Publique France est à jour. Vous noterez que le taux de positivité bondit de 0,3 points, à 8,2% au niveau national. On n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir si c'est une conséquence de la nouvelle politique en matière de tests.





: Selon un communiqué qui vient de nous parvenir, Anne Hidalgo, maire de Paris, Didier Lallement, préfet de police et Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS Ile-de-France, présenteront la situation sanitaire et les mesures prises par arrêté de la préfecture et pour les Ehpad de la région.

: #Coronavirus Bonsoir FI, Savez vous de quelle manière vont être annoncées les mesures concernant Paris (sous forme de Conférence, communiqué, etc...) ?Et a quelle heure l'annonce est prévue ?

: Certes, le syndicat professionnel UMIH 13 annonce une réouverture pour les restaurants dès demain, sous réserve de la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé (cahier de rappel, tables espacées d'1,5 m, fermeture à 22h). Mais que je sache, ce n'est pas ce syndicat qui a l'autorité pour décider la réouverture.

: Je ne sais pas moi, une annonce officielle du gouvernement par exemple ? Je sais bien qu'elle se fait attendre, mais elle n'est pas encore tombée.

: Vous attendez quoi pour dire que les restaurants rouvrent demain à Marseille ?

: @Xav Santé Publique France est en train de mettre en ligne les données : on compte 32 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, et 12 565 nouveaux cas, des chiffres forcément plus bas que ceux des jours de semaine.

: Bonsoir FI, après ce magnifique match, retour à la réalité, a t-on les chiffres du covid? Peut être les ai-je loupé? Merci et un grand bravo pour ce live que vous et vos collègues animez si bien... et avec humour parfois 🙂

: Avis à ceux qui attendent des informations sur l'éventuel passage de Paris et de sa région en zone d'alerte maximale, la maire Anne Hidalgo et le préfet Didier Lallement donneront une conférence de presse demain à 11h30. On peut supposer qu'ils réagiront aux annonces du gouvernement, qui devraient donc intervenir entre-temps.

: On a évoqué la possibilité d'une intervention d'Olivier Véran ce dimanche (sans plus de précision) pour revenir sur ses déclarations de jeudi sur le sursis de trois jours accordée à la région parisienne, et la fameuse clause de revoyure pour les cafés et restaurants marseillais. Cette hypothèse tombe lentement à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'annonces sous d'autres formes ce soir.