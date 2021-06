Covid-19 : "On est sur un plateau" de nouveaux cas quotidiens de contamination, estime le professeur Eric Caumes

Le nombre de cas quotidiens de contamination au Covid-19 a diminué ces derniers jours, avant de légèrement remonter entre le 24 et le 31 mai, comme l'indiquent les données fournies par CovidTracker. "On arrive à un plateau autour de 9 000, 10 000 cas par jour", a affirmé sur la chaîne franceinfo, dans "Votre instant politique", Eric Caumes, professeur et chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière à Paris.

"Ça veut bien dire qu'il faut qu'on reste vigilants. On est en bonne voie, il faut rassurer les gens : on voit le bout du tunnel", a ensuite affirmé l'infectiologue. "C'est évident qu'on va gagner, à partir du moment où on a eu le vaccin, mais tout dépend de savoir si les gens vont se vacciner ou pas. S'ils ne se vaccinent pas, on se tape une quatrième vague dans pas très longtemps", a-t-il martelé.