Covid-19 : l’Italie face à des mesures strictes pour les fêtes de fin d’année

Privée de touristes, Rome, la capitale de l’Italie, est totalement déserte. Et la situation ne va pas s’améliorer pour les fêtes de fin d’année. Le gouvernement italien a annoncé de nouvelles restrictions : pas plus de six personnes à table et interdiction de changer de région pour visiter sa famille. "L’atmosphère est différente, il n’y a pas l’ambiance habituelle, la ville n’a jamais été aussi vide", raconte une habitante.

Des mesures pour dissuader les touristes de venir

L’Italie est très fortement touchée par la pandémie, avec 59 000 morts. Surtout, elle compte la deuxième population la plus âgée du monde et la moyenne d’âge des décès dus au Covid-19 est de 72 ans. Même si la circulation du virus ralentit, les dirigeants italiens ne veulent prendre aucun risque et cherchent à dissuader les touristes étrangers qui devraient suivre des mesures de quarantaine. En conséquence, les pertes économiques attendues pour les commerçants risquent d'être abyssales.