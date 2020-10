Covid-19 : les tests antigéniques, un outil bienvenu pour le transport aérien

G-A. Dolz, N. Dahan, C. La Rocca, A. Da Silva

G-A. Dolz, N. Dahan, C. La Rocca, A. Da Silva franceinfo France Télévisions

À l’aéroport de Marseille (Bouches-du-Rhône), depuis le lundi 26 octobre, les passagers peuvent se voir proposer des tests antigéniques gratuits. "Le test antigénique permet un dépistage de masse, il est basé sur la détection d’une protéine et donc par une réaction colorimétrique, on obtient un résultat en 15 minutes", détaille Véronique Vigue, médecin pour l’Agence régionale de santé PACA.



Des tests indispensables pour rassurer les voyageurs

Le transport aérien a bien besoin de rassurer les passagers. Entre mars et octobre, le nombre de vols au départ de la France a chuté de 66%. Compagnies et aéroports réclament depuis plusieurs semaines que ces tests rapides soient généralisés. "Nous mourrons à petit feu si on n’autorise pas sans délai les aéroports à tester au départ", affirme Augustin de Romanet, le PDG des Aéroports de Paris. Les restrictions de voyage dissuadent aujourd’hui les passagers, à l’image de la quarantaine.