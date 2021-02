Covid-19 : les restaurants qui restent ouverts seront privés du fonds de solidarité, prévient Bruno Le Maire

Les restaurants clandestins qui enfreignent les règles en servant des clients à table verront leur accès au fonds de solidarité "suspendu pendant un mois", et définitivement en cas de récidive, a annoncé sur RTL le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lundi 1er février. "C'est extrêmement dur pour les restaurateurs, moralement et économiquement", a reconnu le ministre, mais "ça ne justifie en rien de ne pas respecter les règles, qui sont des règles sanitaires".

Tous ceux qui restent ouverts seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité et si jamais il y a récidive, ils n'y auront plus accès du tout.Bruno Le Maire, ministre de l'Economiesur RTL

Cette annonce intervient alors que des restaurateurs ont lancé des appels à ouvrir ce lundi, comme à Villeurbanne (Rhône) – auxquels ne se sont pas associées les organisations patronales –, et que le Premier ministre Jean Castex ne prévoit pas de réouverture de ces établissements avant la mi-février au plus tôt.

.@BrunoLeMaire : "Un restaurateur qui s'amuserait à rester ouvert, plus de fonds de solidarité pendant un mois, et si récidive, plus de fonds de solidarité du tout" #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/sttoDRjprH