Covid-19 : les hypothèses du conseil scientifique face à l’épidémie

Dans un rapport, le conseil scientifique détaille quatre scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste pour l’après confinement. Premier scénario : une épidémie sous contrôle avec un nombre de cas stabilisé à la baisse et des foyers épidémiques localisés à plusieurs endroits, mais contrôlés. Un scénario qui ressemble à ce que nous vivons actuellement. Le deuxième est un peu moins favorable, où l’un de ces foyers atteindrait une taille critique et entraînerait une reprise locale de l’épidémie.

Renforcer les gestes barrières

Troisième hypothèse : celle d’une reprise diffuse et à bas bruit du virus. Dans ce cas, le conseil scientifique recommande le renforcement des gestes barrières, les tests massifs mais aussi la protection des Ehpad. Enfin, dernier scénario, le pire, qui traduirait une perte de contrôle de l’épidémie : une augmentation des entrées en hospitalisation et en réanimation. Dans ce cas-là, un deuxième confinement serait à prévoir pour éviter que les services de réanimation soient à nouveau sous tension.

