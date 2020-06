Coronavirus : l'épidémie est "contrôlée" en France, affirme le président du Conseil scientifique

Le virus "continue à circuler" mais "à petite vitesse", précise Jean-François Delfraissy vendredi 05 juin.

"On peut dire qu’actuellement, raisonnablement, l’épidémie est contrôlée", a affirmé Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, vendredi 5 juin sur France Inter, à propos du coronavirus.

"Cela veut dire, premièrement, que le virus continue à circuler, contrairement à ce que j’entends parfois. Le virus continue à circuler en particulier dans certaines régions, plus évidemment en région parisienne que dans le sud-ouest de la France, mais il circule à une petite vitesse.

Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début mars, on estime qu’on est maintenant autour de 1 000 cas à peu près. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifiqueà France Inter

"Donc ça montre bien qu’il y a une réduction importante", a expliqué Jean-François Delfraissy.

Dans un nouvel avis mis en ligne jeudi, le Conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise liée au Covid-19, recommande de se préparer à "quatre scénarios probables" pour les mois à venir, allant d'une "épidémie sous contrôle" à une "dégradation critique".

Le "scénario optimiste"

"On le dit très clairement, nous pensons que c'est le scénario numéro 1, c'est-à-dire un contrôle de l'épidémie qui est le plus probable. C'est lié à la fois aux conséquences du confinement, c'est lié au fait que ce virus est peut-être sensible à une certaine forme de température", a estimé Jean-François Delfraissy. Malgré ce "scénario optimiste", il convient de "conserver un certain nombre de mesures". "On ne va pas passer du noir au blanc, mais on ouvre et on va continuer d'ouvrir à partir du 22 juin, laisser un certain nombre de possibilités, et c'est bien, il faut que la vie reprenne", a-t-il souligné.