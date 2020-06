DIRECT. Coronavirus : le Brésil devient le 3e pays le plus endeuillé au monde, dépassant l'Italie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: @benjamin : Le Brésil déplore 153 morts de Covid-19 par million d'habitants, contre 434 pour la France, 557 pour l'Italie ou 588 pour le Royaume-Uni. Mais attention, selon des spécialistes, les chiffres officiels brésiliens sont largement sous-estimés. De manière générale, il faut être prudent dans les comparaisons internationales, car chaque pays a sa méthode (et ses limites) de décompte.

: Bonjour FI Vous écrivez que le Brésil est le 3ieme pays au monde le plus meurtrier du covid; mais il faudrait ramener le nombre de décès au nombre d'habitants du Pays; la réalité serait que la Belgique, l'Angleterre (donc hors Ecosse et Irlande du nord) et la Suède sont les états et pays les plus meurtriers au monde du covid. (...) Mais le résultat nous est "caché" ... volontairement ? (la France serait classée malheureusement 9ieme ou 10ieme pays atteint, en intégrant dans la terrible comparaison les pays d'Amérique centrale et du sud ?) Merci FI d'essayer de présenter la comparaison

: Après avoir enregistré un nouveau record de 1 473 morts en 24 heures, le Brésil compte désormais 34 021 victimes, ce qui en fait le troisième pays le plus endeuillé au monde. Pour rappel, cela fait bientôt trois semaines que le Brésil n'a plus de ministre de la Santé.

: @Alexandre : Dans cet article, notre journaliste Joanna Yakin vous apporte des réponses rassurantes : le chlore utilisé dans les piscines est jugé suffisant pour lutter contre le Covid-19. Bonnes vacances par avance !







: Bonjour, nous prévoyons nos vacances du mois d’août et se pose la question de la transmission du virus par la piscine . Y a t il un risque d’attraper le virus dans une piscine de camping ? Merci beaucoup.

: Un Conseil des ministres européens de l'Intérieur se tient aujourd'hui à Bruxelles. Il y sera question d'une éventuelle réouverture des frontières au sein de l'UE le 15 juin, ainsi que de la possibilité de s'ouvrir graduellement à certains pays extra-européens à compter du 1er juillet, détaille notre correspondant Valéry Lerouge.











: Week-end de fête des mères oblige, "il y a beaucoup de demandes" de visites, confirme l'équipe de cet Ehpad des Hauts-de-Seine. Sept tentes de rencontre ont été installées dans la cour, contre deux jusqu'ici.









: "On va supprimer le Plexiglas, ainsi que le masque pour le résident. C'est important pour les familles de voir pleinement leurs proches et leurs expressions."





Notre journaliste Solenne Le Hen a assisté aux préparatifs dans un Ehpad qui va autoriser, dès aujourd'hui, des visites un peu plus normales, sans filtre, mais toujours sans contact. Reportage.

: Des quotidiens régionaux titrent sur l'assouplissement des règles de confinement dans les Ehpad qui le souhaitent (et surtout le peuvent) à compter d'aujourd'hui.













: Au lendemain d'une réunion à l'Elysée portant sur la situation de l'emploi, particulièrement chez les jeunes, plusieurs de vos quotidiens reviennent sur les annonces concernant les apprentis et, plus globalement, les chômeurs de 18-25 ans.

















: Pour Jean-François Delfraissy, "la population n'accepterait sûrement pas" un nouveau confinement général, "les conséquences économiques seraient majeures et, même d'un point de vue sanitaire, cela n'est pas souhaitable". Le président du Conseil scientifique réclame donc "un grand plan de prévention" pour contenir l'épidémie sur la durée.

: "Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France."



Après la publication d'un rapport du Conseil scientifique sur les scénarios à adopter dans les prochains mois face au Covid-19, Jean-François Delfraissy affirme au Parisien (article abonnés) que le prix d'un nouveau confinement de masse serait "trop lourd".



: On commence avec les principaux titres de l'actualité :



• A six jours des obsèques de George Floyd à Houston, une première cérémonie d'hommage funèbre a eu lieu à Minneapolis, en présence de centaines de personnes, réunies devant le cercueil doré de la victime.



• Avec plus de 34 000 morts, le Brésil est devenu le troisième pays au monde déplorant le plus de décès, dépassant l'Italie. Les Etats-Unis comptent plus de 108 000 morts et le Royaume-Uni près de 40 000.



• A la demande de trois des auteurs de l'étude controversée sur l'hydroxychloroquine, la revue scientifique The Lancet a annoncé qu'elle retirait sa publication. Des doutes ont émergé sur la fiabilité des données ayant servi aux travaux.



• A compter d'aujourd'hui, les directeurs d'Ehpad où "la situation sanitaire le permet" ont la possibilité d'alléger les restrictions de visite dans leurs établissements, avec notamment le retour des visiteurs mineurs, à condition qu'ils portent un masque.