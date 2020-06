Covid-19 : les enfants seraient finalement moins contagieux

Les enfants seraient finalement bien moins contaminants que les adultes face au Covid-19. Une étude de la Société de pédiatrie confirme ce que de nombreux médecins avaient déjà constaté sur le terrain. Le ministre de l'Éducation nationale a pris acte de cette conclusion et espère ainsi un allégement des mesures sanitaires dans les écoles. Dans une famille de l'est de la France, la mère et ses deux enfants ont été contaminés au Covid-19. Elle est tombée malade le 10 février, et pense avoir contaminé ses enfants, non l'inverse.

Avantage de la petite taille

Son fils a été malade le 27 février, ce qui accrédite la thèse de la contamination par la mère. Selon l'étude menée sur 600 enfants d'Île-de-France; 1,8% des prélèvements de muqueuse nasale ont révélé une infection, mais seuls 0,6% étaient contagieux. Parmi les raisons de la faible contagiosité, les chercheurs mettent en avant les faibles récepteurs présents dans le nez des enfants, ainsi que la petite taille des individus qui empêche les gouttelettes d'arriver aux adultes.

