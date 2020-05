Déconfinement : quel bilan de la réouverture des écoles primaires ?

À l’heure d’entrer en classe, le directeur d’une école de Soissons, dans l’Aisne, a vite fait de compter les élèves. Les rangs sont encore bien clairsemés, mais chaque jour un nouvel élève retrouve le chemin de l’école, comme Pauline, que sa maman gardait à la maison. "Je voyais qu’elle commençait à avoir des difficultés et on m’a envoyé un mail pour m’assurer que les consignes sanitaires étaient bien respectées, alors je me suis dit que j’allais la remettre à l’école", explique-t-elle.

"La confiance doit se rétablir progressivement"

Dans l’établissement classé en réseau d’éducation prioritaire, seuls 40 élèves sont revenus sur 370. Pas vraiment étonnant pour une enseignante, qui estime que "la confiance doit se rétablir progressivement". Dans sa classe, il y a un peu tous les types d’élèves. Certains ont des facilités, d’autres sont à la peine, mais tout le monde semble heureux de revenir. Pour les élèves restés à la maison, l’enseignante appelle les parents une fois par semaine, afin de s’assurer que le travail est fait et pour tenter de les convaincre d’un retour à l’école.

