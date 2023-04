Covid-19 : les décès liés à la maladie ont chuté de 95% depuis janvier, annonce l'OMS

Toutefois, le chef de l'OMS a précisé mercredi que le virus circule toujours et qu'une infection sur dix se traduit par un Covid long.

Le virus circule toujours, mais cause moins de décès. Le nombre de décès causés par le Covid-19 a chuté de 95% depuis le début de l'année, a annoncé, mercredi 27 avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Malgré ce chiffre encourageant, l'organisation précise que le virus n'est pas près de disparaitre. "Plusieurs pays constatent un regain et, au cours des quatre dernières semaines, 14 000 personnes ont succombé à cette maladie", a déploré son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon lui, comme le montre l'émergence du variant XBB.1.16, "le virus continue de muter et il est toujours capable de provoquer de nouvelles vagues de contaminations et de décès".

> > Covid long : après trois ans de pandémie, la recherche n'a pas percé tous les mystères de ces symptômes prolongés

L'OMS invite également les pays du monde entier à apprendre à gérer ses conséquences hors situations d'urgence, comme les effets ressentis par certaines personnes ayant contracté un Covid long. Il a par ailleurs précisé qu'une infection sur dix se traduisait par un Covid long. Il a également suggéré que des centaines de millions de personnes pourraient nécessiter des soins de longue durée.

Maria Van Kerkhove, qui dirige la lutte contre le Covid à l'OMS, a ajouté que le variant XBB et ses sous-variants étaient désormais dominants au niveau mondial. Ils sont en mesure d'esquiver les protections immunitaires, ce qui signifie que des personnes vaccinées ou déjà infectées sont susceptibles de contracter de nouveau la maladie.