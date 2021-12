Covid-19 : le pass sanitaire en entreprise montre que "le gouvernement ne sait plus où donner de la tête", selon un sénateur LR

"On serait bien avisés de réfléchir un peu pour s'éviter de devoir avancer puis reculer", lance Philippe Bas.

"Cette mesure est tout à fait improvisée, le gouvernement ne sait plus où donner de la tête face à l'épidémie", lance Philippe Bas, sénateur LR de la Manche et membre de la commission des lois au Sénat, mercredi 22 décembre sur franceinfo. Il réagissait à l'idée d'un pass sanitaire en entreprise, évoqué par le gouvernement mais qui ne fera pas partie du projet de loi présenté lundi prochain en Conseil des ministres, faute de "consensus suffisant à ce stade".

"Vous ne pouvez pas confier à un employeur la vérification d'un pass vaccinal, il y a une question de droit des personnes sur les informations médicales", soulève notamment Philippe Bas. "Et puis imaginez une entreprise qui aurait plusieurs personnes non vaccinées, est-ce qu'elle va devoir s'arrêter de travailler ? Que faites vous des personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ne sont pas vaccinées ? Vont-elles être indemnisés, ou pas ? L'employeur pourra-t-il les licencier, ou pas ? Toutes ces questions montrent qu'avant d'ouvrir un débat de se genre on serait bien avisés de réfléchir un peu pour s'éviter de devoir avancer puis reculer."

Sur le projet de loi du gouvernement pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, Philippe Bas juge que la situation sanitaire en France "appelle des réactions d'urgence : Ce que je crains c'est que les fêtes de Noël et du Nouvel An aggravent encore la situation [...] Peut-être que le gouvernement devrait s'interroger pour savoir s'il est raisonnable de s'en remettre à un pass vaccinal qui ne serait appliqué qu'à partir de la seconde quinzaine de janvier alors que c'est ici et maintenant que la crise s'est aggravée."

