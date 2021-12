DIRECT. Covid-19 : le gouvernement accélère son calendrier pour le pass vaccinal, en pleine progression du variant Omicron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'espérance de vie des Américains s'est réduite de plus d'un an et demi en 2020 par rapport à l'année précédente. Une chute inédite depuis 75 ans, en grande partie liée à la pandémie de Covid-19. Elle est ainsi passée de 78,8 ans en 2019 à 77 ans en 2020, selon les chiffres définitifs des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

: L'Espagne a enregistré hier un record national de 49 823 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures et le variant Omicron, plus contagieux, constitue désormais presque la moitié des nouveaux cas, d'après le ministère de la Santé. Le précédent record était de près de 40 000 cas en 24 heures mi-janvier dernier, dans l'un des pays les plus touchés par la première vague de la pandémie de coronavirus.