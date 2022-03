Covid-19 : "La situation est moins bonne que ce que l'on pouvait espérer", selon l'épidémiologiste Pascal Crépey

L'augmentation des cas de Covid-19 dans certains régions inquiète Pascal Crépey, d'autant plus que le gouvernement confirme l'allègement des restrictions sanitaires. Ne plus avoir à porter le masque "ne signifie pas l'obligation de ne plus le porter", souligne-t-il.

"La situation [sanitaire] est moins bonne que ce que l'on aurait pu espérer", a alerté jeudi 10 mars sur franceinfo l'épidémiologiste Pascal Crepey, quatre jours avant la levée de l'obligation du port du masque en intérieur et la fin du pass vaccinal. "Nous ne sommes pas encore dans une situation sûre vis-à-vis de l'épidémie" de Covid-19, estime-t-il, faisant écho au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déclarait la veille que penser qu'elle était terminée était une "grave erreur".

>> Covid-19 : cas contacts, port du masque, autotests... Ce qui change dès lundi dans les écoles, collèges et lycées

"On voit malheureusement une remontée de l'incidence dans certaines régions, comme la Bretagne", explique Pascal Crépey. "Ce qui se dessine, c'est une situation de remontée un peu générale", à cause des retours de vacances, "lié à ce deuxième variant Omicron, le variant BA.2".

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi 3 mars la fin du port du masque obligatoire dans la quasi-totalité des lieux et la "suspension" du pass vaccinal à partir du 14 mars. La ministre du Travail Élisabeth Borne a, de son côté, annoncé mardi la fin du protocole sanitaire dans les entreprises. "Les règles de distance vont disparaître", de même que celles appliquées dans la restauration collective, a déclaré la ministre. Concernant cette levée des contraintes, Pascal Crépey rappelle que "la fin de l'obligation du port du masque ne signifie pas l'obligation de ne plus porter le masque", et qu'il va falloir que "les personnes à risque continuent d'être très vigilantes dans les lieux avec beaucoup de brassage et mal ventilés".