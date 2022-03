Covid-19 : Elisabeth Borne annonce la fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars

Assouplissement des règles face au Covid-19. Le protocole sanitaire en entreprise cessera de s'appliquer à partir du lundi 14 mars, date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés, a annoncé Elisabeth Borne, mardi 8 mars sur LCI. "Le protocole sanitaire en entreprise, qui a été mis en place au printemps 2020, va disparaître à partir de lundi prochain", a résumé la ministre du Travail. "On va reprendre des règles normales en entreprise", a-t-elle déclaré, précisant qu'il faudrait "continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène". Il s'agit notamment du lavage des mains, du nettoyage des surfaces et de l'aération des locaux.

"Les règles de distance vont disparaître", de même que celles appliquées dans la restauration collective, a-t-elle précisé. Quant au télétravail, "on avait déjà rendu la main aux entreprises", il dépend donc déjà de "règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises", a rappelé la ministre.

Un guide repère sur les "mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique", partagé par la ministre aux partenaires sociaux, doit remplacer le protocole national en entreprise. "Dans les circonstances actuelles où le virus continue à circuler, les salariés qui le souhaitent pourront continuer à porter un masque, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer, précise ce guide. Le référent Covid-19 poursuit ses missions. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés."