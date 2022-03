Covid-19 : la France connait une hausse des contaminations

C'est le retour des files d'attente devant les laboratoires. Dans un établissement parisien, dimanche 20 mars, il fallait patienter une demi-heure avant de se faire tester. Le taux de contamination au Covid-19 est en hausse depuis plusieurs jours. "Quand on sort notre série de PCR, on a un nuage des positifs. Et en ce moment, le nuage des positifs est de plus en plus dense et noir", explique Dr Caroline Aymard, biologiste et responsable du laboratoire de la Bibliothèque, à Paris.

Un rebond dû au sous-variant BA.2

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Samedi, on comptait 98 104 nouveaux cas de Covid-19, soit presque deux fois plus qu'il y a quinze jours. Les spécialistes évoquent trois raisons à ce rebond : l'arrivée du sous-variant BA.2, 30% plus transmissible, ainsi que la multiplication des cas contacts, avec notamment le retour de la bise, et la baisse, au fil du temps, de la protection immunitaire.