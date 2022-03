Covid-19 : voici la nouvelle marche à suivre si vous êtes cas contact

Fini l'isolement pour les cas contact. Une semaine après la levée des restrictions sanitaires mises en places contre la pandémie de Covid-19 en France, les recommandations concernant les cas contacts de personnes testées positives évoluent lundi 23 mars. Quel que soit leur statut vaccinal, celles-ci n'ont désormais plus à respecter une période d'isolement, indique le ministère de la Santé (document PDF).

Les cas contact, même s'ils pourront sortir de chez eux, devront toutefois respecter plusieurs règles. Ils devront ainsi "appliquer de manière stricte les mesures barrières, notamment le port du masque en intérieur et en extérieur au contact d’autres personnes", "limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles", "éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave", et "télétravailler dans la mesure du possible", indique le ministère.

Les contaminations repartent à la hausse

En revanche, les règles concernant les dépistages n'évoluent pas : si vous êtes cas contact, vous devez vous faire tester deux jours après avoir été informé d'un risque de transmission. En cas de test positif, il faut s'isoler et attendre cinq jours pour sortir, à condition d'être testé négatif et n'avoir aucun symptôme de la maladie.

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue de progresser, selon les chiffres publiés dimanche par les autorités sanitaires. Le nombre de nouveaux cas recensés est de 81 283. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, est en hausse : elle s'établit à 89 002 contre 86 022 samedi et 65 251 il y a une semaine.