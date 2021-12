Covid-19 : "Inéluctablement, les tournées, des concerts vont être annulés ou reportés", assure le syndicat national du spectacle musical

"Inéluctablement, les tournées, des concerts vont être annulés ou reportés", a affirmé mardi 28 décembre sur franceinfo Aurélien Binder, vice-président du Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions pour les concerts.

Une jauge de 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur et l'interdiction de concerts debout. "On est à bout de forces. Nos artistes, nos techniciens, nos personnels n'en peuvent plus de devoir orchestrer des reports systématiques", s'est-il alarmé.

franceinfo : Ces nouvelles restrictions ont quelles conséquences pour les concerts ?

Aurélien Binder : Inéluctablement, les tournées, des concerts vont être annulés, reportés. La capacité de report est quand même assez limitée et on va devoir annuler purement et simplement les concerts. On est déjà extrêmement embêtés avec les différents reports que nous avons déjà orchestré depuis les 18 derniers mois, et là, on arrive au bout de l'exercice. On est à bout de forces. Nos artistes, nos techniciens, nos personnels n'en peuvent plus de devoir orchestrer des reports systématiques alors même que nous avions mis en place le pass sanitaire, que nous avions été un des plus grands renforts du pass sanitaire. Nous l'avons mis en place avec beaucoup de responsabilités et aujourd'hui, on se voit à nouveau contraints.

À la fois, l'hiver n'est pas la grande période des concerts...

Oui et non. Effectivement, de manière usuelle, ce n'est pas la meilleure période pour faire des concerts. En revanche, vous aviez l'effet accordéon de l'ensemble des concerts que nous avons dû reporter qui commençaient à se déporter sur l'année 2022. Et donc, vous avez forcément plus d'activités sur le début d'année que vous en aviez dans une année normale.

Cela veut dire que mi-janvier le concert d'Orelsan chez lui à Caen pourrait ne pas avoir lieu ?

On verra dans quelle situation sanitaire nous sommes plongés le 15 janvier, mais je pense qu'effectivement, tout vient nous dire que ce concert a de grandes malchances d'être annulé.

Vous n'êtes pas obligés d'annuler les concerts : il faut juste respecter la jauge de 2 000 personnes en intérieur. C'est plus simple d'annuler ?

Ce n'est pas tenable. Quand vous avez plus de 2 000 personnes qui ont acheté des billets, vous vous retrouvez avec des concerts où vous allez devoir arbitrairement dire à des gens de ne pas rentrer dans une enceinte de salle de spectacle, donc choisir arbitrairement qui pourra et qui ne pourra pas rentrer dans cette salle. C'est absolument injouable, détestable ! Donc, ces concerts, dans ces conditions-là, seront purement et simplement annulés ou reportés.

Quelle est la prochaine étape ?

Il faut vraiment qu'on se pose avec le gouvernement pour essayer de rebâtir ce que peut être le pass vaccinal, puisque le pass sanitaire devait nous permettre de recouvrer une liberté, force est de constater que ce n'est absolument pas le cas. Nous ne comprenons plus.