DIRECT. Covid-19 : Jean Castex annonce une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmiers des services de soins critiques

: Comment détecter en laboratoire la présence du variant Omicron lors d'un test PCR ? France 2 s'est penché sur les spécialiste de la méthode du criblage, qui a l'avantage d'être plus rapide que le séquençage.





: D'après Jean Castex, 24 000 personnes sont concernés par la prime de 100 euros versée aux infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation dès janvier 2022.

: "La vaccination vous protège des formes graves, celles qui vous conduisent dans les services de réanimation comme celui dans lequel nous nous trouvons."



En visite dans un hôpital de Créteil (Val-de-Marne) aux côtés d'Olivier Véran, le Premier ministre a profité de son intervention pour appeler une nouvelle fois les Français à se faire vacciner.



: Jean Castex annonce le versement une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmiers des services de soins critiques.

: Bonjour @Laurent. L'utilisation d'un faux pass "est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine [...] c'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui", a en effet lancé hier soir Jean Castex lors de sa conférence de presse. Car même si il ne protège pas totalement, le vaccin, a fortiori s'il s'agit d'un rappel, permet de limiter les risques de transmission du virus, même si les données manquent encore concernant Omicron. J'avais consacré un article à cette question au début du mois, si le sujet vous intéresse.

: Bonjour franceinfo. Est-il vrai que le premier ministre aurait considéré comme scandaleux l'utilisation de faux pass, allant jusqu'à considérer qu'il s'agit d'une "mise en danger de la vie d'autrui" ?Je cherche à comprendre la logique dans ces propos. Comment peut-on considérer qu'un faux pass mettrait en danger qui que ce soit, puisque le vaccin n'empêche en rien la transmission ?

: Voici le point sur l'actualité à 9 heures :



• C'était l'une des demandes du secteur de la grande distribution : les autotests Covid vont pouvoir être vendus à titre exceptionnel en dehors des pharmacies jusqu'à la fin du mois de janvier.



Des grands rassemblements limités, mais pas de couvre-feu pour la soirée du 31 décembre ni de report de la rentrée scolaire : le gouvernement a annoncé hier soir une série de mesures destinées à freiner la progression du nombre de contaminations au Covid-19, qui explose notamment sous l'effet du variant Omicron.



Des frappes aériennes ont touché cette nuit le port de Lattaquié, en Syrie. Damas a immédiatement dénoncé une attaque venant d'Israël, qui avait déjà ciblé une cargaison d'armes iraniennes dans ce port le 7 décembre.





• Washington et Moscou discuteront le 10 janvier des tensions concernant l'Ukraine. La Russie est accusée depuis plus d'un mois par les Occidentaux d'avoir massé d'importantes forces à la frontière ukrainienne, en vue d'une possible intervention militaire contre Kiev.

: Dominique Schelcher, président de l'enseigne Système U, s'est félicité de cette décision sur Twitter. "Voilà un service attendu par nos clients, tout comme les masques et les gels", écrit-il.

: Jusqu'à présent, la vente d'autotests était réservée aux pharmacies. Les enseignes de la grande distribution réclamaient depuis plusieurs jours d'étendre cette autorisation aux grandes surfaces, et promettaient de vendre ces tests à prix coûtant.

: La vente des autotests Covid en dehors des pharmacies est autorisée jusqu'au 31 janvier, indique un arrêté publié au Journal officiel.

: Conseiller politique d'Emmanuel Macron, Thierry Solère estime ce matin sur franceinfo qu'instaurer un couvre-feu le soir du réveillon serait "manifestement assez inefficace".

: Bonjour . Pour l’instant, les 12-17 ans ne sont pas concernés par la campagne de rappel, car l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer, qui est le seul à être autorisé pour cette tranche d'âge, "ne prévoit le rappel qu'à partir de 18 ans", expliquait mercredi dernier le ministère de la Santé à nos confrères de 20 Minutes.

: Bonjour franceinfo, merci pour votre travail! Parle t'on déjà d'une 3ème dose également pour les 12-18 ans ou pas encore?

: Contrairement à ce que j'évoquais plus tôt, l'évolution du protocole de dépistage à l'école annoncée ce matin sur France Inter par Jean-Michel Blanquer ne devrait concerner que les élèves ayant effectué un dépistage positif, et non les autres élèves de la classe. Si nous devrions y voir définitivement plus clair dans les prochaines heures et les prochains jours à ce sujet, je vous présente mes excuses pour cette approximation.

: Avec la propagation du variant Omicron, de plus en plus de soignants sont contaminés et arrêtés. À l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), des collègues ont renoncé à leurs vacances pour les remplacer, malgré la fatigue psychologique. Reportage de Solenne Le Hen.







: Bonjour @Cams. Je comprends votre inquiétude et/ou celle de votre compagne, mais sachez que les études scientifiques sont très rassurantes en la matière. La dernière qui me vient à l'esprit nous vient de Norvège, et remonte à la mi-novembre. Publiée dans le New England Journal of Medicine (en anglais), elle a comparé un groupe de femmes ayant fait une fausse couche avant 14 semaines de grossesse à un groupe de femmes n'ayant pas fait de fausse couche. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative dans le taux de fausses couches entre les femmes vaccinées et celles qui ne l'avaient pas été. En revanche, les troubles de la grossesse sont plus nombreux en cas d'infection par le Covid-19, d'où l'intérêt de vacciner les femmes enceintes.

: Ma femme est enceinte de 2 mois y a t il un risque de fausse couche suite à l injection du vaccin faut il attendre 3 mois de grossesse ?

: Bonjour @Il95. On l'ignore encore. Jean Castex a annoncé hier que le port du masque pourrait devenir obligatoire "dans tous les centres-villes", mais sans annoncer de date d'entrée en vigueur de cette mesure. En tout état de cause, comme cela a déjà été le cas par le passé, cette obligation sera prise sous forme d'arrêté préfectoral, donc à l'échelle du département. Ces décisions seront prises "en lien avec les maires", a précisé le Premier ministre hier. Je vous invite donc, sur ce sujet, à surveiller les communications de votre mairie plutôt que celles du ministère de la Santé.

: Bonjour, à partir de quand le port du masque en extérieur est-il obligatoire ?

: Invité de France Inter ce matin, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, annonce une prochaine évolution du protocole sanitaire à l'école. Dans le cas où un élève serait positif dans une classe, il devra à l'avenir présenter plusieurs tests négatifs "à plusieurs jours d'intervalle" pour réintégrer l'école et non plus un seul, explique le ministre. Davantage de détails devraient être connus dans les prochains jours à ce sujet, ajoute-t-il.

: Alors que 91,4% de la population éligible en France a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, comment convaincre les quelques millions de récalcitrants restants ? Invitée des "4 Vérités" de France 2 ce matin, la porte-parole de La République en marche Prisca Thevenot a appelé les Français à "mettre le sujet sur la table" lors des réunions de famille.

: Bonjour @CyMaEm. Quelques 30 383 cas positifs ont été recensés en 24 heures hier, mais ce chiffre est traditionnellement bas le lundi. En moyenne, 72 218 cas sont dénombrés quotidiennement sur les sept derniers jours. Voici également le graphique des admissions à l'hôpital et dans les services de réanimation.













: Bonjour Vincent. Il ne semble pas avoir vu les chiffres du covid hier... Ou peut être noyé entre Jean Castex et Olivier Veran.., :)

: "Ce gouvernement est nul, il vaudrait mieux le confiner", a réagi hier soir Philippe Poutou, candidat à l’élection présidentielle, après la série d'annonces du gouvernement pour freiner l'épidémie de Covid-19. Le porte-parole du NPA regrette un manque de "moyens et de stratégie pour tester, notamment à l’école", ainsi qu'un défaut "de fric pour l’hôpital".

: Plusieurs artistes, comme Hoshi, Julien Doré ou encore Eddy de Pretto ont d'ailleurs ironisé sur cette situation hier soir en plaisantant sur leur intention de se lancer en politique.

: Bonjour @Roland, et merci pour votre question. La réponse est non : lors de sa conférence de presse, Jean Castex a précisé que les meetings de la campagne électorale ne seraient pas concernés par les mesures de jauge imposées aux grands rassemblements. Cela peut surprendre, mais cela s'explique par le fait que "les activités politiques et électorales sont soumises à des dispositions spécifiques dans notre droit constitutionnel, qui leur assurent (...) une protection encore plus forte", a justifié le Premier ministre.

: Bonjour franceinfo ! Est-ce que l'interdiction des rassemblements de plus de 2000 personnes en intérieur concerne également les meetings politiques ? Merci !

: Les restrictions liées au Covid-19 sont également à la une de la plupart des quotidiens régionaux. Mention spéciale pour le titre de La Marseillaise, particulièrement inspiré.















: Libération, Le Figaro, Le Parisien... La plupart des quotidiens nationaux reviennent ce matin sur les annonces de l'exécutif pour faire face au variant Omicron.























: Commençons sans plus tarder par un premier point sur l'actualité de ce mardi :



• Outre des restrictions concernant la consommation d'aliments et de boissons dans des lieux publics, Jean Castex a annoncé que "la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire debout, mais seulement de manière assise". De quoi sérieusement déprimer les professionnels du secteur.



Des frappes aériennes ont touché cette nuit le port de Lattaquié, en Syrie. Damas a immédiatement dénoncé une attaque venant d'Israël, qui avait déjà ciblé une cargaison d'armes iraniennes dans ce port le 7 décembre.



• Washington et Moscou discuteront le 10 janvier des tensions concernant l'Ukraine. La Russie est accusée depuis plus d'un mois par les Occidentaux d'avoir massé d'importantes forces à la frontière ukrainienne, en vue d'une possible intervention militaire contre Kiev.