Covid-19 : faut-il craindre l'arrivée de nouveaux variants en provenance de Chine ?

Face à l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, faut-il craindre l'arrivée de nouveaux variants en France ? Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 3 janvier, fait le point sur la situation.

Alors que les cas de Covid-19 se multiplient en Chine, faut-il craindre que de nouveaux variants arrivent en France ? "Pour l’instant, le Comité de veille et d’anticipation est plutôt rassurant, parce qu'il estime que quelques centaines de cas supplémentaires ne changeront pas fondamentalement la donne de l'épidémie en France", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 3 janvier.



Des sous-variants qui circulent déjà en France



"Quelques centaines, c'est peut-être un peu optimiste", nuance Damien Mascret. Il explique en effet que les Italiens ont testé les passagers de deux avions provenant de Chine, et ont trouvé 38% de tests positifs dans le 1er avion, et 52% dans le second. "D'un autre côté, ce qui rassure les autorités aujourd'hui, c'est que les sous-variants dominants en Chine sont des sous-variants de BA.5. Or, BA.5 et ses sous-variants, c'est aussi ce qui circule en France", conclut Damien Mascret.