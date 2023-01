Covid-19 en Chine : les hôpitaux sont submergés

La Chine est toujours incapable de contrôler l'explosion des cas de Covid-19 et de prendre en charge décemment les malades. Un organisme indépendant britannique évoque 11 000 morts par jour.

Sur des brancards, sont couchés des corps sans vie à l'hôpital de Pékin (Chine), mardi 3 janvier. Les images ont été tournées par une télévision espagnole, dans l'après-midi. Selon les estimations d'une société britannique, 11 000 malades du Covid-19 décèderaient chaque jour en Chine. L'épidémie semble hors de contrôle. Dans un établissement de Chongqing, le nombre d'hospitalisations a été multiplié par cinq, ces derniers jours.



Le pic de contaminations pourrait avoir été atteint

À Chengdu, les médecins doivent désormais trier les patients. "Nous divisons les patients en plusieurs catégories : ceux qui sont dans l'incapacité de respirer, et dont le cœur ne bat plus, sont évidemment les plus urgents", explique Tang Shiyun, médecin à l'hôpital de Chengdu. Le pic de contaminations pourrait avoir été atteint. Certains spécialistes parlent de près de deux millions de personnes contaminées chaque jour dans le pays.