Covid-19 : endeuillées par le décès de proches, des familles demandent réparation

C. Guyon, L. Krikorian, M. Murviedro

La pandémie de Covid-19 a touché de nombreuses familles et certaines demandent désormais des comptes devant la justice, notamment celles qui ont perdu des proches après avoir contracté le virus à l’hôpital.

Johanna Cohen Ganouna a perdu son père, Fabien, en mai dernier. Hospitalisé pour une fracture de la hanche en mars, il est décédé après avoir contracté le virus à 67 ans. Pour sa fille, il n’y a pas de doute : seul le personnel de l’hôpital aurait pu le contaminer, alors qu’elle n’a pas pu le voir pendant six semaines. "On avait une charlotte, un masque, une visière et une blouse. Le personnel avait juste le masque. Ce n’est pas très logique", confie-t-elle.

"Indemniser plutôt que punir"

La famille de Johanna Cohen Ganouna a saisi le Premier ministre pour porter un recours administratif, faire reconnaître la responsabilité de l’État et faire évoluer la loi. "J’aimerais que le vaccin soit obligatoire pour le personnel hospitalier. Je ne veux pas que mon père soit mort pour rien", a-t-elle expliqué. "La voie administrative va permettre d’apporter une solution pratique, de modification potentielle de la réglementation et chercher à indemniser plutôt qu’à punir", décrypte de son côté Me Benjamin Fellous, avocat. De nombreuses autres familles ont choisi ce même procédé, mais les condamnations sont difficiles.