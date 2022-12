Covid-19 en Chine : l'Organisation mondiale de la santé juge les mesures de protection de plusieurs pays "compréhensibles"

"En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que des pays prennent les mesures dont ils pensent qu'elles protègeront leurs population", a déclaré sur Twitter le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) réagit aux mesures prises par différents pays, face à l'envolée de cas de Covid-19 en Chine. "En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que des pays prennent les mesures dont ils pensent qu'elles protègeront leurs population", a déclaré sur Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"Afin de pouvoir procéder à une évaluation complète des risques liés à la situation du Covid-19 en Chine, l'OMS a besoin d'informations plus détaillées", a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après que les Etats-Unis se sont joints à d'autres pays, dont le Japon et l'Italie, pour imposer des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Une agence européenne pour la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a toutefois estimé jeudi que de telles mesures n'étaient pour le moment pas justifiées dans l'Union européenne.

Les hôpitaux chinois submergés

"Nous sommes préoccupés par l'évolution de la situation" en Chine, "et nous continuons à encourager la Chine à traquer le virus et vacciner les personnes les plus à risque", a ajouté le chef de l'OMS jeudi.

Les hôpitaux chinois sont submergés par un grand nombre d'infections au Covid-19, alors que Pékin a pris la décision de lever la politique "zéro Covid". Les autorités chinoises ont annoncé cette semaine la fin de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine, incitant de nombreux Chinois à prévoir de se rendre à l'étranger.