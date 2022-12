Dépistages, nombre limité de vols... Comment les pays étrangers réagissent à l'assouplissement des mesures anti-Covid en Chine

Les contaminations se multiplient en Chine après que les principaux piliers de la politique "zéro Covid", en vigueur depuis début 2020, ont été démantelés.

La Chine rouvre ses portes. Le 8 janvier, Pékin mettra fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, ont annoncé les autorités sanitaires lundi 26 décembre. Une décision qui fait suite à la levée de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis trois ans. L'annonce a été accueillie dans la joie par les Chinois. Fin novembre, le pays était en proie à des manifestations d'une ampleur inédite, dénonçant les restrictions strictes qui accompagnaient la politique "zéro Covid".

A l'étranger, en revanche, la nouvelle est reçue avec inquiétude en raison de la flambée des contaminations en Chine. Inquiets, plusieurs pays ont déjà imposé des restrictions d'entrée sur leur territoire. Franceinfo fait le point sur ces annonces.

Au Japon, un nombre limité de vols en provenance de Chine

A partir du vendredi 30 décembre, le Japon exigera le dépistage à l'arrivée pour les passagers en provenance de Chine. Ces voyageurs seront donc les seuls, avec ceux qui présentent des symptômes du Covid-19, à devoir se soumettre à un test lorsqu'ils débarquent. S'ils sont testés positifs, ils se verront imposer une quarantaine de sept jours dans des établissements prévus à cet effet.

Il y a "des informations selon lesquelles les infections se répandent rapidement" en Chine, a justifié mardi le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, devant la presse. "Il est difficile d'établir précisément la situation [en Chine] en raison d'importantes divergences entre les autorités centrales et locales, ainsi qu'entre le gouvernement et le secteur privé, a-t-il poursuivi. Cela génère une inquiétude croissante au Japon."

Le nombre de vols vers le territoire nippon et au départ de Chine continentale va par ailleurs être limité, a précisé Fumio Kishida. Le Japon prévoit également de restreindre les vols directs de Hong Kong vers quatre aéroports : Narita et Haneda, à Tokyo, Kansai, à Osaka, et Chubu, à Nagoya. En revanche, les voyageurs en provenance de Hong Kong et de Macao ne seront pas soumis à l'obligation de dépistage à l'arrivée.

A Taiwan, des dépistages et un séquençage des cas positifs

L'île de Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire, a également annoncé qu'elle procéderait à des contrôles sur les voyageurs en provenance de Chine continentale. Les tests commenceront le 1er janvier, rapporte Reuters*. La majorité des passagers concernés seront des citoyens taïwanais résidant et travaillant en Chine, qui retournent habituellement sur leur île d'origine pendant les vacances du Nouvel An lunaire, qui a lieu en janvier.

Le Centre de commandement des épidémies taïwanais a déclaré que tous les passagers arrivant sur des vols directs en provenance de Chine, ainsi que par bateau sur deux îles au large, devront subir des tests PCR à leur arrivée. En cas de test positif, les voyageurs devront observer une période d'isolement de sept jours. Le gouvernement entend également procéder au séquençage du virus pour les cas positifs arrivant de Chine, afin de repérer d'éventuels nouveaux variants, a précisé le Centre dans un communiqué*.

En Inde, des tests PCR imposés aux passagers venant de cinq pays

Plus radicale, l'Inde a imposé, depuis le 24 décembre, des tests PCR pour les voyageurs venant de Chine, mais aussi de Thaïlande, du Japon, de Corée du Sud et de Singapour. Les voyageurs devront notamment remplir un formulaire avant de prendre l'avion, précise le Monde. Les cas positifs seront placés en quarantaine, ajoute le quotidien.

En 2021, le pays avait été submergé par la seconde vague du Covid-19, qui a fait des dizaines de milliers de morts et saturé le système de santé. Depuis, plus de 2 milliards de doses de vaccin ont été administrées en Inde et près de 75% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, selon les données de l'université Johns Hopkins*.

En Italie, un test obligatoire pour tous les voyageurs arrivant de Chine

L'Italie a également décidé, mercredi 28 décembre, d'imposer des tests à tous les voyageurs venant de Chine. "Cette mesure s'avère indispensable pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants du virus afin de protéger la population italienne", a justifié le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci.

En Lombardie, les autorités régionales avaient déjà demandé à l'aéroport de Milan Malpensa, l'un des plus grands du pays, de proposer aux voyageurs en provenance de Chine de réaliser un test PCR à leur arrivée, rapporte le quotidien La Repubblica (article en italien). Cette "mesure préventive" devait permettre de "déterminer le type de variant Covid des personnes" positives, selon la direction générale du bien-être de la région Lombardie.

Aux Etats-Unis, de nouvelles restrictions envisagées

Les Etats-Unis envisagent, eux aussi, d'imposer des restrictions d'entrée aux voyageurs venant de Chine. "La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes (...) communiquées" par Pékin, ont affirmé mardi des responsables américains à CNN*, sous couvert d'anonymat. Assurant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait exprimé des inquiétudes similaires, ils ont ajouté que Washington "envisageait de prendre des mesures semblables" à celles décidées par le Japon et l'Inde.

*Ces liens renvoient vers des articles en anglais.