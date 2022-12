Covid-19 : les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif avant l'embarquement pour se rendre en France, annonce le gouvernement

En parallèle de ce test PCR ou antigénique obligatoire, le port du masque sera requis pour l'ensemble des vols en provenance de Chine. Dès le 1er janvier, des tests PCR seront également réalisés "à l'arrivée sur le territoire français" auprès des voyageurs chinois, précise le gouvernement.

Après les Etats-Unis, l'Espagne ou encore Israël, la France prend à son tour des mesures face à l'envolée des contaminations au Covid-19 en Chine. Tous les voyageurs en provenance de ce pays, "par vol direct ou avec escale", auront l'obligation de présenter un test PCR ou antigénique négatif "avant l'embarquement" et réalisé moins de 48 heures avant leur départ, a annoncé le gouvernement dans un communiqué, vendredi 30 décembre.

En parallèle, le port du masque sera requis dans l'ensemble des avions en provenance de Chine. A partir du 1er janvier, des tests PCR seront également réalisés "à l'arrivée sur le territoire français" auprès de ces voyageurs, précise ce communiqué. "L’ensemble des prélèvements positifs feront l’objet d’un séquençage systématique à des fins de surveillance épidémiologique." Le gouvernement rappelle que "les discussions se poursuivent avec nos partenaires européens, afin de coordonner les mesures de prévention et de surveillance de l’épidémie de la COVID-19".

Enfin, comme le précise le communiqué, "la France a recommandé en début de semaine aux voyageurs qui envisagent de se rendre en Chine, tout particulièrement aux personnes fragiles et immunodéprimées, de considérer un report de leur voyage, en l’absence d’un motif essentiel". Pour les Français ne pouvant pas repousser leur voyage, Paris recommande "de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières".