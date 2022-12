DIRECT. Covid-19 : l'UE se réunit pour discuter de "possibles mesures" face à l'explosion des cas en Chine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

Face à une explosion de cas en Chine, la Commission européenne convoque aujourd'hui une réunion pour "discuter (...) de possibles mesures pour une approche coordonnée" des Etats de l'UE. Suivez notre direct.





"Les variants qui circulent en Chine sont les mêmes que ceux qui circulent en Europe", a affirmé ce matin sur franceinfo Bruno Lina, membre du Covars. Le virologue s'est voulu rassurant tout en pointant la nécessité de transparence de la part des autorités chinoises sur le nombre de cas et de variants qui circulent dans le pays.





L'armée de l'air ukrainienne dénonce ce matin des frappes "massives" de missiles russes sur plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. Suivez notre direct.





Les Etats-Unis sortent lentement d'une tempête historique qui a fait au moins 59 morts, mais son impact continue de se faire sentir dans la région de Buffalo et dans les aéroports, des centaines de milliers de passagers ayant vu leur vol annulé.

: Pour la députée Renaissance Maud Bregeon, invitée sur franceinfo, "la question des tests en arrivant pourrait être posée" pour "protéger les Français" face à la flambée des cas en Chine.

: Le virologue a également confirmé l'existence d'une forme d'immunité, acquise "soit au cours des infections", soit par "la vaccination". Selon lui, il reste néanmoins "un risque chez les personnes fragiles" telles que les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.

: Ce qui importe, selon Bruno Lina, c'est "d'avoir des informations qui viennent de Chine" concernant le nombre de cas et les variants qui circulent dans le pays. "Il faut que les Chinois soient transparents", ajoute le virologue.

Bruno Lina est revenu sur la flambée épidémique de cas en Chine, sur franceinfo. Le virologue s'est voulu rassurant, en affirmant qu'une personne qui rentrerait de Chine "porterait les mêmes virus que celles qui sont infectées en Europe".

: C'est l'heure de notre traditionnelle revue de presse. Aujourd'hui, le journal Les Echos s'intéresse à la flambée épidémique sans précédent qui touche la Chine et qui fait craindre des répercussions dans le monde. Plusieurs pays ont déjà instauré un contrôle des voyageurs chinois, à l'aube de la réouverture des frontières du pays, le 8 janvier prochain.



: On commence tout de suite avec un point sur l'actualité :



Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé lors de son premier déplacement à Kiev, hier, vouloir travailler à répondre aux besoins militaires ukrainiens "pour les semaines à venir". Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont demandé "de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda" commun sur le soutien militaire français, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Oleksiï Reznikov.



Le pape François a annoncé que son prédécesseur Benoît XVI, âgé de 95 ans, était "gravement malade" et qu'il priait pour celui dont la renonciation en 2013, pour raisons de santé, avait pris le monde par surprise.



La fin brutale ce mois-ci de la politique du "zéro Covid" en Chine alors que le pays connaît une explosion des cas suscite l'inquiétude de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, qui vont exiger des tests négatifs pour les voyageurs chinois. Emmanuel Macron a "demandé des mesures adaptées de protection" des Français au gouvernement, qui assure "suivre très attentivement l'évolution de la situation en Chine".



Les Etats-Unis sortent lentement d'une tempête historique qui a fait au moins 59 morts, mais son impact continue de se faire sentir dans la région de Buffalo et dans les aéroports, des centaines de milliers de passagers ayant vu leur vol annulé.